Kulis | AKP'nin RTÜK'te iki adayından biri MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) AKP kontenjanından seçilecek 2, MHP kontenjanından seçilecek 1 üyelik için belirlenen isimler Meclis Başkanlığına sunuldu. Edinilen bilgiye göre AKP’nin iki adayından biri MHP’ye yakınlığı ile bilinen Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş oldu.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, RTÜK’e AKP kontenjanından seçilmiş 1 ve MHP kontenjanından seçilmiş 2 üyenin görev süreleri 21 Temmuz'da dolacak. Boşalacak 3 üyelik için TBMM Başkanlığı siyasi parti gruplarının sandalye sayısına göre yeni bir hesaplama yaptı. Bu hesaplamaya göre MHP'nin bir üyesi AKP'ye geçti. Bu doğrultuda boşalacak 3 üyelik için AKP’den 2, MHP’den 1 üyelik kontenjanına uygun sayıda aday belirlenmesi için iki partiye yazı yazıldı.

Mevcut yasaya göre partiler kendilerine düşen üyelik kontenjanı için belirlenen sayının iki katı aday gösteriyor. Teamüllere göre de Genel Kurul’da yapılan seçimde ilk sırada gösterilen aday seçiliyor. MHP, kendisine düşen 1 üyelik için adaylarını Meclis Başkanlığına bildirdi. Bu isimler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Deniz Güçer ve ikinci sırada Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız oldu.

AKP kontenjanından seçilecek 2 üye için verilen süre bugün doldu. Edinilen bilgiye göre AKP 2 kişilik kontenjan için ilk sıralarda Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev yapmış olan Mehmet Çakırtaş'ı ve Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş'ı aday gösterdi. Mehmet Çakırtaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Özel Kalem Müdürlüğünü yapmıştı. Çakırtaş’ın adı şehir hastanelerinde yakınlarına kiralanan işletmelerle ve kendisine tahsis edilen lojmanı bakanlıkça tadilat yapıldıktan sonra satın almasıyla gündeme gelmiş, ancak Çakırtaş bu iddiaları reddetmişti.- RTÜK'te boşalacak 3 üyelik için gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda seçim yapılacak.