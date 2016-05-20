Fransız yazar, Antoine de Saint-Exupéry’nin çocuk ve gençlik edebiyatının sevilen eserlerinden Küçük Prens, Ermenice ve Hemşince'ye çevriliyor.

Agos'ta yer alan haberde; Aras Yayıncılık tarafından basılacak kitapların daha önce Türkiye dışında birkaç kez Ermeniceye çevrildiği ama çevirileri bulmanın neredeyse imkansız olduğu belirtildi.

Luiz Bakar’ın doğrudan Fransızca’dan Batı Ermenicesi’ne, Mahir Özkan'ın ise Hemşince'ye yaptığı çeviriyle birlikte, Küçük Prens Türkiye’de ilk kez Ermenice ve Hemşince basılmış olacak.

Ermenice olarak ‘Pokrig İşkhanı', Hemşince olarak ise ‘Bidzig Pirens’ isimlerini taşıyacak Küçük Prens, haziran ayı başında yayınlanacak.

Küçük Prens kitabı son günlerde yeniden büyük ilgi görmeye başlamıştı. Kitabın telif haklarının düşmesiyle birlite pek çok yeni tiyatro oyunu sergilenmiş ve yeni bir filmi de gösterime girmişti.