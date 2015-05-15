'Küçük Prens' sevenlerini Ankara'ya çağırıyor

Dünyanın her yerinden "Küçük Prens" kitapları yarın Ankara’da Tayfa Kitapkafe’de açılacak sergi ile sanatseverle buluşacak. Antoine de Saint-Exupery’nin ölümsüz klasiği Küçük Prens, 265’ten fazla dile çevrilerek dünyanın en çok basılan kitaplarından biri. Eserin çeşitli dil ve lehçelerdeki örneklerinden oluşturulmuş "Dünyanın Küçük Prens Kitapları" adlı sergide, farklı özelliklerde ve dillerde yaklaşık 170 kitap buluyor. 24 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek sergide, aralarında Türkiye’deki ilk basımdan bir örnek, 1943'teki ilk İngilizce baskı, en küçük boyutlu baskı, görme engelliler için parmakların gördüğü Küçük Prens, aynadan okunabilen, cep telefonu kodlarıyla ve Mors alfabesiyle basılmış Küçük Prens'ler de sergide yer alacak.

Türkiye’de ilk basımı 1953’te yapılan Küçük Prens, o günden bu yana pek çok çeviriyle çeşitli yayınevleri tarafından basıldı.

Türkçe'de ilk Küçük Prens baskılarından biri

(1953 / Hüsnü Tabiat Matbaası basımı)

Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir başta olmak üzere Türkiye ve dünyadan en küçüğü 18 aylık, en büyüğü 63 yaşında olan birçok koleksiyonerin seçtiği kitaplardan oluşacak sergi süresince bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Sergiyi düzenleyen 48 koleksiyonerden biri olan Yıldıray Lise, farklı basım teknikleri ve dillerdeki Küçük Prens’leri görmenin önemli bir fırsat olduğunu söylerken, "Seyahat ettiğim yerlerden mutlaka bir Küçük Prens alıyorum, gezen dostlarım getiriyor, yerli ve yabancı koleksiyonerlerle takas yapıyoruz ama bazen internetten almak zorunda kalıyoruz. Benim koleksiyonumda 93 farklı küçük prens/prensesin katkısı var" diyor. Lise'nin koleksiyonunda 228 farklı dil ve lehçeden toplam 500’den fazla eser bulunuyor.

Bir diğer koleksiyoner Mehmet Sobacı’nın kitaplığında da, 144 dil ve lehçeden 860 kitap bulunuyor. Sobacı, kitaplığına katkı yapan ve sayıları 400’e yaklaşan arkadaşlarını “Küçük Prens dostları” olarak tanımlıyor. Koleksiyoner, “En küçük koleksiyonerimiz 18 aylık, en büyüğü ise 63 yaşında. Sergi kapsamında söyleşiler, gösterimler ve çocuklara yönelik etkinlikler de olacak. Bu tarihler arasında Tayfa Kitapkafe’de aslında hayalini kurduğumuz Küçük Prens Müzesi’nin bir bölümünü hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Yıldıray Lise, bir sonraki hedeflerinin Küçük Prens Müzesi kurmak olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Türkiye’de sayıları her geçen gün artan 50’den fazla Küçük Prens kitapları koleksiyoneri var. Bu sevgiyi herkese ulaştırmak için Türkiye’de bir Küçük Prens Müzesi açılmasının zamanı geldiğini düşünerek hep birlikte çalışmalara başladık.”

Lise'nin T24'ün sorularına verdiği yanıtlar şöyle:



- Sergiye bu yıl nasıl bir ilgi bekliyorsunuz? Daha önceki sergiye katılım nasıldı?

Daha önceki iki sergimize katılım güzeldi, yeni dostluklarımızın başlangıcı oldu. Bu sefer kolektif sergimiz var, yani 48 farklı koleksiyonerin sergisi bu. Katılım genelde güzel oluyor. Söyleşi, gösterim ve okumalara da dostlarımızı bekliyoruz.

- Özellikle 1 Ocak’tan sonra eserin telifinin serbest kalmasıyla Küçük Prens, yayın ve koleksiyon çevrelerinde nasıl bir etkiye yol açtı?

Farklı çevirilere ulaşma imkânımız oldu. Bazıları yeni çeviriler, bazıları eski çevirilerin tekrar basımı. Fiyatlarını ucuzlaması ve daha çok kişiye ulaşması açısından iyi oldu diyebilirim. Hangi çeviri daha iyi sorularıyla her zaman karşılaşıyoruz. Bunu anlamak için alıp okumak gerekiyor.

- Küçük Prens ürünlerinin bir piyasasının oluştuğunu düşünüyor musunuz, beraberinde gelen popülerleşme Küçük Prens’i nasıl etkiliyor?

Her türlü sevilen kitap ve karakterlerde olduğu gibi bir piyasası var tabii ki, hem de tahmin etmediğiniz kadar büyük bir piyasa. Sosyal medya üzerinden birçok farklı objesini biriktirenleri görüyoruz. Bence kitabın okunmasına imkân sağlayan her girişim güzeldir. Amaç, kitabın anlaşılmasını sağlamak olmalı.

- İzmir, Ankara, İstanbul ve Eskişehir’deki koleksiyonerler birbirini nasıl buldu?

Türkiye’de sayıları her geçen gün artan 50’den fazla Küçük Prens kitapları koleksiyoneri var. Bizler önce sosyal medya üzerinden sonra yüz yüze görüşmelerle bir iletişim ağı oluşturduk. 2013 yılında Ankara’da Tayfa Kitapkafe’de yaptığımız “Dünya’nın Küçük Prens Kitapları Sergisi” ve geçen yıl İstanbul’da yaptığımız sergide net olarak gördük ki Küçük Prens sevgisi bir başka. Bu sergilerimizle daha çok kişiye ulaştık ve daha çok koleksiyoner olduğunu gördük. Aramızda toplanıp projeler geliştiriyoruz, kitap değişimi yapıyoruz.

- Sergi diğer illere de gidecek mi?

Daha önce Ankara dışında sadece İstanbul’da sergi yaptık. Bir koleksiyoner dostumuz da Eskişehir’de sergi yapmıştı. Eğer diğer illerden davet gelirse sergimizi diğer illerde de yapmayı isteriz.

- Küçük Prens Müze Girişimi nedir?

Küçük Prens Müze Girişimi bir grup Küçük Prens koleksiyonerin bir araya geldiği gönüllü bir oluşum. Amacımız, Türkiye’de Küçük Prens Müzesi kurulmasını sağlamak.

Küçük Prens sevgisini herkese ulaştırmak için Türkiye’de bir “Küçük Prens Müzesi” açılmasının zamanı geldiğini düşünerek hep birlikte çalışmalara başladık. Kitap koleksiyonlarının yer alacağı sanal müze için çalışmalarımız bitmek üzere. Sonrasında ise gerçek bir mekan olacak müze hayalimize ulaşmak istiyoruz. Küçük Prens Müze Girişimi olarak bunun için adımlar atıyoruz.

- Küçük Prens’i hangi ülke okurları ve hangi yaş grubu daha çok seviyor?

Tüm dünyayı değerlendirince Brezilya, Kore, Çin ve Avrupa ülkelerinde birçok farklı baskılarının ve fan gruplarının olduğunu görüyoruz. Buralardaki okuyucular, daha çok etkilemiş diyebiliriz. Yaş grubu konusunda net bir şey demek zor, ama 15 yaşından sonra okuyunca daha fazla etkili oluyor diye düşünüyoruz.

16-24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak serginin programı şu şekilde:

16 Mayıs: 16:00 - Sergi Tanıtımı

17 Mayıs: 16:00 - Söyleşi: Kazım İnal, Mehmet Sobacı, Yıldıray Lise, İlyas Koç, "Küçük Prens Kitapları Koleksiyonculuğu"

18 Mayıs: 19:00 - Küçük Prens film gösterimi (Stop motion animasyon)

19 Mayıs: 16:00 – Söyleşi: Oytun Eriş, "Küçük Prens’in Peşinde Geziler"

20 Mayıs: 19:00 - "Küçük Prens’in Dünyası" (Kitap okuma ve paylaşımlar)

21 Mayıs: 19:00 - Söyleşi: Mahir Ünsal Eriş, "Küçük Prens ile Dil Yolculuğu"

22 Mayıs: 19:00 – Söyleşi / Slayt Gösterisi: Melissa Mey, “Küçük Prens Tenimde Projesi”nin Hikayesi"

23 Mayıs: 16:00 – Söyleşi: Ahmet Yardak, Deniz Çağlar, Melek Özlem Durmaz, "Küçük Prens Kürtçe ve Lazca Çeviri Deneyimi"

24 Mayıs: Küçük Prens Koleksiyonerleri Buluşması

16:00 – Söyleşi: Küçük Prens Koleksiyonerleri

Görme engelliler ve çocuklar için özel etkinlik.