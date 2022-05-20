Kübra Par'dan kendisini eleştiren muhaliflere: Kararsız seçmeni uzaklaştırırlarsa seçimden sonra yine ağlamasınlar

HaberTürk yazarı Kübra Par, CHP'nin İstanbul mitinginin muhafazakâr seçmeni ürkütüp konsolide edebileceği yazının arından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Yazısı üzerine aralarında sanatçı Aylin Aslım’ın da olduğu bir grup muhalifin kendisini sert sözlerle eleştirdiğini, "uslu muhaliflik" tarifi yapmakla suçladığını belirten Par, şu ifadeleri kullandı:

"Uslu muhaliflik mi yaparlar yoksa yaramazlığı mı seçerler orası kendi bilecekleri iş. Fakat öfkelerine yenik düşüp, kendi dar çevrelerinde birbirlerini goygoyladıktan sonra, kararsız seçmeni CHP liderliğinde kurulacak olası bir iktidardan uzaklaştırırlarsa seçimden sonra yine ağlamasınlar.

Elbette bu uyarım CHP’ye destek veren milyonlarca vatandaşımızın en temel demokratik hakkını kullanarak İstanbul mitingine katılma hakkını gölgelemiyor. Aksine isteyen herkes yarın o mitinge gitmeli, taleplerini ve tepkisi özgürce dile getirmeli.

Devletin asli görevi bu önemli mitingin huzur içinde gerçekleştirilebilmesi için üst düzeyde önlem almaktır. Aksini düşünmemizi gerektirecek bir neden de yok zaten."

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