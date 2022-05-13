Habertürk yazarı Kübra Par: CHP'nin İstanbul mitingi muhafazakâr seçmeni ürkütüp konsolide edebilir

Habertürk yazarı Kübra Par, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza sonrasında, 21 Mayıs'taki Bursa mitinginin İstanbul'a taşınma kararının avantaj olacağı gibi büyük bir riske de dönüşebileceğini savunarak, "Kaftancıoğlu pek çok açıdan sembolik bir isim. Sol kanattaki CHP’liler Kaftancıoğlu’nu beğeniyor ve destekliyor. İstanbul’daki seçim başarısının mimarı ve gelecek seçimde sandık güvenliğinin garantörü olarak görüyor.

Buna karşılık Atatürkçü veya sağ kanattaki CHP’liler Kaftancıoğlu’nun çizdiği profilden biraz rahatsız oluyor. İktidar için ise Kaftancıoğlu CHP’ye rahatça vurabilmelerini sağlayan elverişli bir anti-kahraman, hatta nefret odağı" diye yazdı.

Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte attığı tweetlerin radikal sol örgüt yanlısı bir çizgide görülüyor olduğunu ileri süren Par, "Sert sloganların atıldığı, keskin bir eyleme dönüşürse bunun muhalefete faydadan çok zararı olabilir.

Tıpkı Cumhuriyet mitingleri gibi, tıpkı Gezi eylemleri gibi, tıpkı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde organize ettiği İstanbul mitingi gibi muhafazakâr seçmeni ürkütüp konsolide edebilir.

Provokasyonların yaşanması ihtimalini saymıyorum bile…" ifadelerini kullandı.

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