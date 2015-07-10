Küba'nın ilk mescidi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 Kasımı'ndaki ziyareti sırasında bir caminin açılmasının yakışacağını iddia ettiği Küba'nın başkenti Havana'da, Müslümanların Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmeleri için bir mescit açıldı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, mescidin Küba'ya yapılacak olan cami tamamlanana kadar açık olacağını açıkladı.

Küba'nın, Havana kentinde tarihi bir mekanı mescit için tahsis ettiğini belirten Palakoğlu, ramazan ayında buradaki Müslümanların ilk kez bir mekanda teravih ve cuma namazlarını kılabildiklerini söyledi. Tahsis edilen bu mekanın 200 metrekare olduğunu söyleyen Palakoğlu, Küba'da yapılması planlanan caminin açılışına kadar hizmet vereceğini de belirtti.

Palakoğlu, inşa edilecek caminin yer tahsis işleminin bittiğini, projelendirme ve teknik hazırlıklarla ilgili sürecin de başladığını kaydetti.