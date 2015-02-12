Erdoğan Küba'da önce Havana'ya cami, sonra 3 çocuk istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Küba ziyaretinde bir numaralı gündemi, Havana'ya cami projesi oldu. Havana'da Küba Devlet Başkanı Raul Castro tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, projeyi Kübalı yetkililere ilettiğini söyledi. Küba'da yaşayan Türklerle sohbet etme şansı da yakaladı. Cumhurbaşkanı, Havana'da yaşayan Türk vatandaşı ve onun Kübalı eşine, "Kaç çocuk yapacaksınız?" diye sordu. Gelen cevap ‘3’ oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba'nın başkenti Havana'daki programı kapsamında, kentin eski şehir olarak adlandırılan tarihi bölümünü gezdi.



Burada basın mensuplarının Küba ziyaretine ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan’a, Havana'ya cami projesi soruldu.

Erdoğan, Küba yönetimince Suudi Arabistan ile bu konuda çok öncelere dayanan bir görüşme yapıldığını ve bir mutabakata varıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı'nın Küba'daki duraklarından biri de, Havana'daki Atatürk büstü oldu. Erdoğan, 2008 yılında dikilen ve Türk heykeltraş Metin Yurdanur'un eseri olan büstü ziyaret etti.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan mimarisiyle bizim mimarimiz farklı. Burada bu işle ilgilenen çok önemli bir isim var, kendilerine Ortaköy Cami ile ilgili daha önce bilgi vermiştik. Ben şimdi Ortaköy Cami ile ilgili tüm bilgileri, proje çalışmalarına, tüm görüntülerine varıncaya kadar takdim ettim.

'Biz bunu kendimiz yapacağız, ortak istemiyoruz. Uygun görürseniz Havana'da yapmak isteriz. Havana'da diğerlerine söz vermişseniz o zaman bir başka şehirde Ortaköy Camisi'ni yapabileceğimizi’ kendilerine söyledik. Bundan sonraki süreci de bizler gerek Diyanet İşleri gerek TİKA vasıtasıyla takip edeceğiz. TİKA ile ilgili burada üç önemli adım atıldı, bir adım da bu olacak. Olumsuz bir yaklaşımları yok."

Ziyaretten notlar: 3 çocuk yanıtı

Cumhurbaşkanı, Küba'nın bağımsızlık mücadelesinin öncülerinden, şair ve yazar Jose Marti'nin anıtını da ziyaret etti ve Havana'nın ünlü devrim meydanındaki anıta çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, Küba'da yaşayan Türklerle sohbet etme şansı da yakaladı. Cumhurbaşkanı, Havana'da yaşayan Türk vatandaşı ve onun Kübalı eşine, "Kaç çocuk yapacaksınız?" diye sordu. Gelen cevap ‘3’ oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığı nedeniyle Fidel Castro ile bir araya gelemediğini dile getirerek, Küba Devlet Başkanı Raul Castro ile geniş bir çerçevede görüşme gerçekleştirdiklerini yineledi.

Cumhurbaşkanı, Küba'nın ardından Güney Amerika seyahatinin son durağı olan Meksika'ya geçti.