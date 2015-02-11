Cumhurbaşkanı Erdoğan Küba'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Havana’da, Küba Devlet Başkanı Raul Castro tarafından törenle karşılandı.



Devlet Başkanlığı Sarayı'ndaki tören iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Castro’nun tören kıtasını selamlamasının ardından heyetlerin takdimi yapıldı. Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de hazır bulundu.

Kübalı şair Jose Marti'nin anıtına çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba’nın başkenti Havana’daki temaslarına, Küba’nın bağımsızlık mücadelesinin öncüsü, şair ve yazar Jose Marti’nin anıtına çelenk bırakarak başladı.



Şair ve yazar Jose Marti’nin anıtını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke millî marşlarının çalınmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve anıta çelenk bıraktı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler anıtın müze bölümünü ziyaret etti.