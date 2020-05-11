T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Kuaför, berber ve AVM'lerdeki Koronavirüs tedbirleri neler?

11 Mayıs 2020 09:22

AVM mağazaları bugünden itibaren isteğe bağlı esnek çalışma saatleriyle hizmet veriyor. 1 Haziran’dan itibaren ise zorunlu çalışma sistemine geçilecek. Bugün 09:00 – 21:00 saatleri arasında hizmet verecek olan kuaför ve berberlerde de bir dizi önlem devreye sokulmuş durumda.

Berber ve kuaförlerde Koronavirüs kuralları:

  • Çalışanlar maske takacak, her müşteriyi kabul etmeden önce ellerini dezenfekte edecek.
  • Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmeyecek.
  • En fazla bir müşterinin bekleme koltuklarında beklemesine izin verilecek.
  • Müşterilerin oturduğu bölgeler her işlemin sonunda dezenfekte ediliecek.
  • Tek kullanımlık havluve önlükler kullanılacak.
  • Kuaförlerde cilt bakımı ve makyaj hizmeti verilmeyecek.
  • Berberlerde jilet ya da usturayla traş hizmeti verilmeyecek.
  • AVM’lerde restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki işletmeler açılmış durumda.

TIKLAYIN - Prof. Dr. Derya Uludüz, kuaförlere gidecekleri uyardı: Ağda, manikür ve föne hayır; saç kesimi, boya ve pediküre evet

AVM’lerde Koronavirüs kuralları:

  • Giriş çıkışlarda ziyaretçilerin teması engellenecek.
  • AVM giriş kapılarının tümü kullanılacak.
  • AVM’de çalışan sayısı her 10 metrekarede bir kişiyi geçmeyecek.
  • Sadece çalışan sayısı kadar ziyaretçinin aynı anda AVM’de olmasına izin verilecek.
  • Maskesiz ziyaretçiler AVM’ye alınmayacak.
  • Girişlerde ateş ölçümü yapılacak.
  • Yemek katındaki masa ve sandalyelerin kullanımına izin verilmeyecek.

TIKLAYIN - AVM’ler bugün açılıyor: Ziyaretçi sayısının yüzde 30 olması bekleniyor

TIKLAYIN - AVM çalışanları soruyor: Sahillerde yürüyüş yasağı varken, kapalı alanda halkın sağlığını nasıl korumayı düşünüyorsunuz?

ETİKETLER

koronavirüshaberavmberberkuaförönlemkurallar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24