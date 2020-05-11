Kuaför, berber ve AVM'lerdeki Koronavirüs tedbirleri neler?

AVM mağazaları bugünden itibaren isteğe bağlı esnek çalışma saatleriyle hizmet veriyor. 1 Haziran’dan itibaren ise zorunlu çalışma sistemine geçilecek. Bugün 09:00 – 21:00 saatleri arasında hizmet verecek olan kuaför ve berberlerde de bir dizi önlem devreye sokulmuş durumda.
Berber ve kuaförlerde Koronavirüs kuralları:
- Çalışanlar maske takacak, her müşteriyi kabul etmeden önce ellerini dezenfekte edecek.
- Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmeyecek.
- En fazla bir müşterinin bekleme koltuklarında beklemesine izin verilecek.
- Müşterilerin oturduğu bölgeler her işlemin sonunda dezenfekte ediliecek.
- Tek kullanımlık havluve önlükler kullanılacak.
- Kuaförlerde cilt bakımı ve makyaj hizmeti verilmeyecek.
- Berberlerde jilet ya da usturayla traş hizmeti verilmeyecek.
- AVM’lerde restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki işletmeler açılmış durumda.
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AVM’lerde Koronavirüs kuralları:
- Giriş çıkışlarda ziyaretçilerin teması engellenecek.
- AVM giriş kapılarının tümü kullanılacak.
- AVM’de çalışan sayısı her 10 metrekarede bir kişiyi geçmeyecek.
- Sadece çalışan sayısı kadar ziyaretçinin aynı anda AVM’de olmasına izin verilecek.
- Maskesiz ziyaretçiler AVM’ye alınmayacak.
- Girişlerde ateş ölçümü yapılacak.
- Yemek katındaki masa ve sandalyelerin kullanımına izin verilmeyecek.
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