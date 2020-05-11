Kuaför, berber ve AVM'lerdeki Koronavirüs tedbirleri neler?

AVM mağazaları bugünden itibaren isteğe bağlı esnek çalışma saatleriyle hizmet veriyor. 1 Haziran’dan itibaren ise zorunlu çalışma sistemine geçilecek. Bugün 09:00 – 21:00 saatleri arasında hizmet verecek olan kuaför ve berberlerde de bir dizi önlem devreye sokulmuş durumda.

Berber ve kuaförlerde Koronavirüs kuralları:

Çalışanlar maske takacak, her müşteriyi kabul etmeden önce ellerini dezenfekte edecek.

Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmeyecek.

En fazla bir müşterinin bekleme koltuklarında beklemesine izin verilecek.

Müşterilerin oturduğu bölgeler her işlemin sonunda dezenfekte ediliecek.

Tek kullanımlık havluve önlükler kullanılacak.

Kuaförlerde cilt bakımı ve makyaj hizmeti verilmeyecek.

Berberlerde jilet ya da usturayla traş hizmeti verilmeyecek.

AVM’lerde restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki işletmeler açılmış durumda.

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AVM’lerde Koronavirüs kuralları:

Giriş çıkışlarda ziyaretçilerin teması engellenecek.

AVM giriş kapılarının tümü kullanılacak.

AVM’de çalışan sayısı her 10 metrekarede bir kişiyi geçmeyecek.

Sadece çalışan sayısı kadar ziyaretçinin aynı anda AVM’de olmasına izin verilecek.

Maskesiz ziyaretçiler AVM’ye alınmayacak.

Girişlerde ateş ölçümü yapılacak.

Yemek katındaki masa ve sandalyelerin kullanımına izin verilmeyecek.

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