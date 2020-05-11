AVM’ler bugün açılıyor: Ziyaretçi sayısının yüzde 30 olması bekleniyor

Alışveriş merkezlerinin (AVM) büyük bölümü 20 Mart’tan itibaren kapattığı kapılarını, bugün yeniden açıyor. İşletmeciler bugün açılışın bir anlamda prova olduğunu belirtirken, 1 Haziran’dan itibaren tam kapasiteyle çalışmayı planladıklarını söylüyor. Peki AVM’ler açılışa hazır mı, sosyal mesafeden klima sistemlerine kadar ne gibi önlemler alındı?

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, AVM Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, şunları kaydetti:

"AVM’lerimizin yüzde 80’i 2000 yılından sonra yapıldı ve havalandırması yatay değil, dikey havalandırma yani yukarıdan üflediği için virüsü yere indiriyor. Dolayısıyla bilim insanları da bu havalandırma sistemiyle AVM’lerin pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu söylüyor. 2000 yılından önce yapılan AVM’ler ise birkaç kez tadilat geçirdiler ve bu sırada havalandırmalarını da yenilediler. Dolayısıyla yukarıdan aşağıya üflemeli modern havalandırmalara sahip olduğumuz için sorun görmüyoruz. Apartmanınızın trabzanı, asansörler, ortak alanlarınız, sokak, pazar bizden çok daha kötü. Oysa biz eğitimli temizlik görevlilerimiz, kullandığımız dezenfektanlarımızla kurumsal olarak hijyene dikkat ederek temizliği sürekli yapıyoruz. Türkiye’de 140 bin vaka var. Bunlar nerede çıktı?

Zaten bugünkü ihtiyari bir açılış olacak. Almanya’da AVM’ler ziyaretçi sayılarının yüzde 70’ine ulaştılar. Biz ise yüzde 30 bekliyoruz."

"Giysi denemesi yapılmamalı"

Türkiye’de 50’ye yakın AVM yöneten JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş da AVM'lere ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:

"Mağazalarda hiç deneme yaptırmamak lazım. Çoğu AVM’mizde yüzde 100 taze hava verilebiliyor. Zaten bugün yüzde 15-20’si açılabilecek. Diğerleri de hazırlıklarını tamamladıkça 1 Haziran’a kadar açılacak. Bir AVM’nin hazırlanması 10-15 gün gerektiriyor. Yepyeni teknolojik ihtiyaçlar doğuyor. Biz yönettiğimiz AVM’lerde en yüksek koruma önlemlerini almalıyız, değilse açmamalıyız. "