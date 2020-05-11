AVM çalışanları soruyor: Sahillerde yürüyüş yasağı varken, kapalı alanda halkın sağlığını nasıl korumayı düşünüyorsunuz?

AVM’ler bugün yeniden açılıyor. AVM’lerde çalışan binlerce işçi de bugün işbaşı yapıyor. AVM’lerde örgütlü bulunan Tez-Koop-İş Sendikası’na bağlı işçiler sosyal medya üzerinden “AVM’lere gitmiyoruz” kampanyası başlattı. İşçiler, “Sahillerde dahi yürüyüş yapma yasağının olduğu bir yerde, kapalı alanlarda çalışanların ve halkın sağlığını nasıl korumayı düşünüyorsunuz? Ayakkabı, kişisel bakım, giyim, kozmetik hiçbirisi acil ihtiyaç değil. Bu AVM’leri neden açıyoruz?” soruları ile tepkilerini dile getirdi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, AVM’lerle ilgili şimdiye kadar hiç gündeme getirilmeyen bir konu olduğuna dikkat çekerek, şu uyarıda bulundu:

“Depolardan gelen tedarik mallar AVM’ye arka kapılardan giriyor. Diyelim ki depoda malı yükleyen kişide virüs var. AVM’ye gelen ürüne de bulaştı. AVM’ye girişte ürün kontrol edilmiyor ki sadece insanların ateşine bakılıyor. Böylece ürün ile birlikte virüs de AVM içine girmiş olacak. Herkese bulaşacak. Asıl felaket bu. Bilim Kurulu, mallarla birlikte virüs de taşınıyor mu, taşınmıyor mu? Bunun yanıtını verebiliyor mu? Bu sorunun yanıtı verilemiyorsa AVM’lerin açılmasına nasıl izin veriliyor? Felaket olur. AVM’ler açılmamalı. Ancak oradaki çalışan arkadaşlarımızın bütün ücret ve sosyal hakları verilmeli.”

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