KRT: Mübariz Mansimov'un ev hapsi kaldırıldı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen, eski bakan Mehmet Ağar'ın 'tehdidi'yle Yalıkavak Marina'nın hisselerini sattığı ileri sürülen Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov'un ev hapsinin İstanbul sınırı dışına çıkmamak kaydıyla kaldırıldığı iddia edildi.

KRT'nin haberine göre; Mansimov'a yakınlığıyla bilinen gazeteci-yazar Seyfullah Türksoy, Mansimov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ev hapsinin kaldırılacağını söylediğini aktardı.

Mansimov kimdir?

Sedat Peker eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'na kumpas kurduğunu ve Mansimov'a ait Yalıkavak Marina'yı ele geçirdiğini iddia etmişti. Hakkındaki bu iddiaları reddeden Ağar ise "Biz orada olmasaydık, marinaya mafya çökecekti" demişti.

KRT'de yer alan habere göre, Palmali Grup adlı şirketinde çok sayıda gemisi olan Mansimov, 15 Temmuz 2020'de "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklanmış, 1 yıla yakın cezaevinde kalmıştı. Mansimov 5 yıl hapis cezası aldıktan sonra tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edilmişti. Ev hapsine alınan Mansimov'a yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Son dönemde Palmali Holding'in gemilerinde işçilerin maaş alamadığına dair haberler basında yer almıştı.

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