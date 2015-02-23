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Şah Fırat operasyonu kriptolu bir mesajla başlamış

Opeasyon kararının alınmasında istihbarat raporlarında türbedeki askerlerin hedef olabilecekleri iddiası etkili oldu

23 Şubat 2015 10:49

Türkiye’nin yurt dışındaki tek toprağı olan Süleyman Şah Türbesi, gerçekleştirilen operasyonla yine Suriye sınırları içinde yer alan Eşme Köyü yakınlarındaki bölgeye nakledildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayı ile yapılan Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bizzat karargâhta izlediği operasyonun bölgedeki çatışmaların artması nedeniyle 10 gün önce gelen kriptolu bir mesajın ardından planlandığı ortaya çıktı.

Kıvanç El'in Milliyet'te yer alan haberine göre, geçtiğimiz haftalarda karakoldan gelen kriptolu bir mesaj üzerine hükümete bilgi verildi ve tahliye kararı alındı. Kararın alınmasında istihbarat raporlarında türbedeki askerlerin hedef olabilecekleri bilgisinin yer alması etkili oldu, tahliye için Erdoğan’dan onay alınınca geçen hafta tüm planlar yapıldı.

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