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Kremlin, 'Görüşme yok' açıklaması yaptı, Cumhurbaşkanlığı onayladı, Erdoğan 'Bekliyoruz' dedi

Putin ve Erdoğan'ın Paris'te görüşüp görüşmeyeceği belirsizliğini koruyor

30 Kasım 2015 19:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Paris'te bir araya gelmesine ilişkin olarak, "İlk gün talebimizi yaptık, şu anda cevap bekliyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Putin'in Erdoğan'la görüşmeyeceğini açıklamış ve "Planlanan bir temas yok" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları da benzer bir şekilde görüşme olmayacağını teyit etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Paris’teki BM İklim Değişikliği Zirvesi’nde çekilen aile fotoğrafına geç kaldığı için dahil olmadı, bunun üzerine Rus medyasında, “Putin isteseydi zirveye zamanında gelebilirdi. Anlaşılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek bir yana, ortak fotoğrafta bile yer almak istemiyor” yorumları yapıldı.

Ülke pavyonlarının bulunduğu alanda Türk gazetecilerin Putin ile görüşmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Türkiye olarak biz ilk gün talebimizi yaptık, şu anda cevap bekliyoruz" ifadesini kullandı.
 

 

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