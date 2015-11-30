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Putin, İklim Zirvesi'nde Erdoğan'ın da yer aldığı aile fotoğrafına girmedi

Erdoğan ve Putin için aile fotoğrafında ayrı yerler ayarlanmıştı...

30 Kasım 2015 17:13

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Paris’teki BM İklim Değişikliği Zirvesi’nde çekilen aile fotoğrafına geç kaldığı için dahil olmadığı ortaya çıktı.

Ancak Rus medyasında, “Putin isteseydi zirveye zamanında gelebilirdi. Anlaşılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek bir yana, ortak fotoğrafta bile yer almak istemiyor” yorumları yapıldı.

Rusya merkezli Lifenews sitesi ise Paris’teki zirvede aile fotoğrafı çekildiği dakikalarda Putin’in uçağının Paris havalimanına henüz indiğini duyurdu.

 

Ayrı yerler ayarlanmıştı

 

Daha önce yapılan 'özel ayarlamaya' göre; Erdoğan ve Putin, aile fotoğrafında ayrı yerlerde duracak ve zirve boyunca ayrı salonlarda bulunacaktı. Putin'in ABD Başkanı Barack Obama’yla aynı salonda olması planlanmıştı.

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