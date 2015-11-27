Kremlin: Türkiye özür dilemeye hazır değilse Erdoğan'la görüşmeyi reddediyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pazar günü Paris'te görüşme talebi Kremlin tarafından reddedildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Putin'in danışmanı Yuri Uşakov, "Türkiye özür dilemeye hazır değilse Erdoğan'la görüşmeyi reddediyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamalarda, Suriye sınırında düşürülen Rus savaş uçağı konusunda özür dilemeyeceğini, asıl özür dilemesi gerekenin hava sahası ihlali yapan Rusya'nın olduğunu söylemişti.

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerden Putin'in Erdoğan'la görüşüp görüşmeyeceği sorusunun gelmesi üzerine Uşakov, "Türkiye'nin basit bir özür bile dilemekten kaçındığını görüyoruz" dedi.

Putin'in Paris iklim zirvesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla Suriye konusunu ve Filistin'i görüşeceği, ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile biraraya geleceği belirtildi.