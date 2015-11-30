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Kremlin Sözcüsü: Putin Paris'te Erdoğan ile görüşmeyecek!

"Planlanan bir temas yok"

30 Kasım 2015 14:27

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bugün Paris başlayan İklim Zirvesi'nde görüşmeyeceğini açıkladı. Peskov, "Planlanan bir temas yok" dedi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları da görüşme olmayacağını teyit etti.

Öte yandan Peskov, Putin’in Paris’te ABD Başkanı Barack Obama ile planlanmamış formatta görüşme yapması ihtimalini yok saymadıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da Putin’in Paris’te planlanmamış görüşmeler yapabileceğini söyledi. Uşakov’un açıklamalarına göre, Putin’in Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapacağı görüşmeye AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de katılabilir.

İklim Zirvesi'nde gözler, Rus uçağının düşürülmesi sonrası ilişkilerin gerildiği Türkiye ve Rusya'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile bir görüşme yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme talep etmiş, ancak Rusya tarafından Türkiye özür dilemediği taktirde bu görüşmenin gerçekleşmeyeceği belirtilmişti.

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