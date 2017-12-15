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Deutsche Welle

Kraliyet düğününün tarihi belli oldu

Prens Harry ve ABD’li oyuncu nişanlısı Meghan Markle, 19 Mayıs’ta evlenecek

15 Aralık 2017 21:43

İngiltere’de tahtın beşinci sıradaki varisi Prens Harry ve ABD'li oyuncu nişanlısı Meghan Markle 19 Mayıs 2018'de dünyaevine girecek.

Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, düğün Londra'nın batısındaki Windsor Şatosu’nda yapılacak, nikah da buradaki St. George Şapeli’nde kıyılacak. Harry bebekliğinde de bu şapelde vaftiz edilmişti. Masrafların kraliyet ailesi tarafından üstlenileceği düğünün cumartesiye denk gelmesi ise monarşi uzmanları tarafından sıra dışı bir seçim olarak nitelendiriliyor.

"Düğün damat ile gelinin karakterlerini yansıtacak"

Düğün planlamasının Harry ve nişanlısı Meghan tarafından yapılacağı belirtiliyor. Yapılan resmi açıklamada, çiftin 19 Mayıs'ın planlanmasında, kamuoyunun da kendini kutlamaların bir parçası olarak hissetmesini sağlayacak öğelere önem vereceği vurgulandı. Daha önce yapılan bir açıklamada da "Düğün, diğer tüm düğünler gibi eğlenceli ve mutlu bir an olacak ve damat ile gelinin karakterlerini yansıtacak” ifadesi kullanılmıştı.

Çift evlenme kararını kasım ayı sonunda açıklamış, ancak sadece düğünün bahar aylarında yapılacağını duyurarak, kesin tarihi belirtmemişti.

İngiliz kraliyet ailesine giren ilk Hollywood yıldızı olacak

ABD'deki ünlü televizyon dizisi "Suits”teki rolü ile tanınan oyuncu 36 yaşındaki Markle, 33 yaşındaki Prens Harry ile 2016'da ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanışmıştı. İlk evliliğini Amerikalı yapımcı Trevor Engelson ile yapan ve 2013'te boşanan Markle, ABD'nin Los Angeles kentinde büyüdü. Işık yönetmeni bir baba ve yoga hocası bir annenin kızı olan Markle, Illinois'deki Northwestern Üniversitesi'nde tiyatro ve uluslararası ilişkiler eğitimi aldı.

İnsani yardım projelerine verdiği destekle bilinen Markle, İngiliz kraliyet ailesine giren ilk Hollywood yıldızı olacak. Kraliyet ailesinin üyeleri daha önce Amerika kökenli ya da boşanmış isimlerle evlilik gerçekleştirmişti. 1936'da Kral 8. Edward, başından iki evlilik geçen Amerikalı Wallis Simpson ile evlenmek için tahtından feragat etmişti.

dpa/AP/Rtr/AÜ/BÖ
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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