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Dünya

Prens Harry nişanlandı

Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, düğünün baharda gerçekleşeceği kaydedildi

27 Kasım 2017 16:25

Çeviri: Gonca Tokyol

İngiltere Prensi Harry’nin ABD’li oyuncu Meghan Markle’la nişanladığı duyuruldu. Kraliyet ailesinin resmi konutu Clarence House’dan yapılan açıklamada, bir süredir gündemde olan nişan iddiaları doğrulandı ve çiftin baharda evleneceği belirtildi.

Clarence House açıklamasında, Prens Harry ve Markle’ın Kasım ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da nişanlandığı ifade edildi. Nişan haberini Kraliçe Elizabeth ve ailesinin yakın üyeleriyle paylaştığı belirtilen Prens Harry’nin, düğün için ABD’li oyuncunun anne babasının da onayını aldığı aktarıldı. Açıklamada, 2018 baharında gerçekleşecek düğünle ilgili detayların daha sonra duyurulacağı bilgisine yer verildi.

1997 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana ve Prens Charles’ın küçük oğlu olan 33 yaşındaki Harry, yaklaşık bir buçuk yıldır ABD’li oyuncu Markle’la birlikteydi. Genç çiftin evlilik hazırlıkları yaptığı aylardır iddia ediliyordu. Daily Star gazetesi, ağustos ayında yaptığı haberde Prens Harry’nin ‘Suits’ dizisinde rol alan kız arkadaşına Afrika gezilerinde evlenme teklif ettiğini aktarmıştı. ABD’li oyuncunun evlenme teklifini kabul ettiği ancak Kraliçe Elizabeth onay verene kadar nişanın resmi olarak duyurulmayacağı kaydedilmişti.

Annesinden miras kalan safir nişan yüzüğünü abisi Prens William’a veren Harry’nin Prenses Diana’nnın takı koleksiyonunu inceleyerek kız arkadaşı için uygun bir mücevher seçmeye çalıştığı iddiaları da geçen hafta basında yer almıştı. 

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