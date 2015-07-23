T24 LogoT24 Logo
Gündem

KPSS'de yer alan 50 coğrafya sorusundan 11'i hatalı!

Öğretmen adayları, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi coğrafya bölümünde yer alan soruların iptal edilmesini istedi

23 Temmuz 2015 12:21

KPSS’nin 12 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Coğrafya kısmında yer alan kısmında 50 sorudan 11'inin yanlış olduğu ileri sürüldü. Öğretmen adayları, soruların iptali için 19 Temmuz'da Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) başvurdu. Yapılan müracaatta Türkiye Coğrafyacılar Derneği'nin soruların hatalı olduğuna ilişkin tespiti yer aldı. Adaylar için ÖSYM'ye görüş bildiren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atalay da bahsi geçen 11 sorunun iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

Atalay raporunda özetle şu eleştirileri dile getirdi: “Sorular imla ve içerik olarak son derece kısır. Doğal ortamı, doğal ortamla insan arasındaki ilişkileri inceleyen coğrafyanın asıl amacına yönelik soruların çok az olduğu, ülkemizin coğrafi özelliklerini belirten sorulara gereken önemin verilmediği görülüyor.”

Süleyman Kayhan’ın Zaman’da yer alan haberine göre, yaklaşık bin 200 coğrafya öğretmeni adayı soru skandalıyla ilgili tepkilerini sosyal medyada da gündeme getirdi. Soruların iptalini, gerekirse sınavın tekrar edilmesini istediler. Bilgiye değil analiz, sentez ve değerlendirmeye dayalı sorular hazırlanması önerisinde bulundular. ÖSYM'nin sınavı hazırlarken kullandığı kaynakların yetersizliğinden de yakındılar: “ÖSYM kaynaklarını kesinlikle açıklamalı ve soru hazırlama komisyonunu oluşturan hocalar Coğrafya bölümlerinden olmalı.” Konuyla ilgili eğitim örgütleri temsilcilerinden gelen değerlendirmeler ise şöyle:

İsmail Koncuk (Türk Eğitim Sen Genel Başkanı): Coğrafya soruları kamuoyu vicdanında derin yara almıştır. ÖSYM bu kadar itiraz, bu kadar hatalı soru karşısında üç maymunu mu oynayacak, yoksa hatalı soruları iptal mi edecektir? Hazırladığı sorular bakımından da tartışmalı bir kurum haline gelen ÖSYM, kendine ne zaman çeki, düzen verecektir?

Cansel Güven (Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı): “Bu sınav sorularını hazırlayan kişiler, bir coğrafya öğretmeninin yeterliliğini ölçecek yeterlilikte değiller. Böyle bir alan sınavı yapıyorsunuz madem, tartışmalı konuları sınava almayın. Kendi aranızda bile cevabından emin olamadığınız soruları niye soruyorsunuz? Bilimi bilim insanlarına, eğitimi de eğitimcilere bırakırsak bu tür skandalları yaşamayız

ETİKETLER

kpsscoğrafyaalantesyhatasonavÖğretmenlik Alan Bilgisi Testi

İlgili Haberler

KPSS soruşturması kapsamında 15 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü kadın 8 kişi ise adli kontrole serbest bırakıldı

2015 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24