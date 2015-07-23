KPSS'de yer alan 50 coğrafya sorusundan 11'i hatalı!

KPSS’nin 12 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Coğrafya kısmında yer alan kısmında 50 sorudan 11'inin yanlış olduğu ileri sürüldü. Öğretmen adayları, soruların iptali için 19 Temmuz'da Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) başvurdu. Yapılan müracaatta Türkiye Coğrafyacılar Derneği'nin soruların hatalı olduğuna ilişkin tespiti yer aldı. Adaylar için ÖSYM'ye görüş bildiren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atalay da bahsi geçen 11 sorunun iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

Atalay raporunda özetle şu eleştirileri dile getirdi: “Sorular imla ve içerik olarak son derece kısır. Doğal ortamı, doğal ortamla insan arasındaki ilişkileri inceleyen coğrafyanın asıl amacına yönelik soruların çok az olduğu, ülkemizin coğrafi özelliklerini belirten sorulara gereken önemin verilmediği görülüyor.”

Süleyman Kayhan’ın Zaman’da yer alan haberine göre, yaklaşık bin 200 coğrafya öğretmeni adayı soru skandalıyla ilgili tepkilerini sosyal medyada da gündeme getirdi. Soruların iptalini, gerekirse sınavın tekrar edilmesini istediler. Bilgiye değil analiz, sentez ve değerlendirmeye dayalı sorular hazırlanması önerisinde bulundular. ÖSYM'nin sınavı hazırlarken kullandığı kaynakların yetersizliğinden de yakındılar: “ÖSYM kaynaklarını kesinlikle açıklamalı ve soru hazırlama komisyonunu oluşturan hocalar Coğrafya bölümlerinden olmalı.” Konuyla ilgili eğitim örgütleri temsilcilerinden gelen değerlendirmeler ise şöyle:

İsmail Koncuk (Türk Eğitim Sen Genel Başkanı): Coğrafya soruları kamuoyu vicdanında derin yara almıştır. ÖSYM bu kadar itiraz, bu kadar hatalı soru karşısında üç maymunu mu oynayacak, yoksa hatalı soruları iptal mi edecektir? Hazırladığı sorular bakımından da tartışmalı bir kurum haline gelen ÖSYM, kendine ne zaman çeki, düzen verecektir?

Cansel Güven (Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı): “Bu sınav sorularını hazırlayan kişiler, bir coğrafya öğretmeninin yeterliliğini ölçecek yeterlilikte değiller. Böyle bir alan sınavı yapıyorsunuz madem, tartışmalı konuları sınava almayın. Kendi aranızda bile cevabından emin olamadığınız soruları niye soruyorsunuz? Bilimi bilim insanlarına, eğitimi de eğitimcilere bırakırsak bu tür skandalları yaşamayız