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KPSS soruşturması kapsamında 15 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü kadın 8 kişi ise adli kontrole serbest bırakıldı

18 Haziran 2015 01:49

KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 23 şüpheliden 15'i tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, KPSS soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 kişiyi "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. 

Nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, 15 şüphelinin tutuklanmasına, 3'ü kadın 8 kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti. Hakimlikteki sorgu sırasında gözaltı kararı bulunan bir kişi de avukatıyla birlikte gelerek, teslim oldu.     

Soruşturma kapsamında soruları organize şekilde ele geçirerek, sınavda tam veya tama yakın puan aldıkları ileri sürülen 22 kişi gözaltına alınmıştı.

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