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KPSS'de yeni operasyon: 23 kişi hakkında gözaltı kararı

KPSS'de usülsüzlük iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dördüncü operasyon başlatıldı

15 Haziran 2015 14:11

KPSS'de usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak başlatılan 4. operasyonda 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

2010 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) usulsüzlük yapıldığı iddiası ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dördüncü operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'nın haberine göre, Ankara'da 8 ve İstanbul'da 15 olmak üzere 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 23 kişiden 21'i gözaltına alındı.

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