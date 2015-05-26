KPSS soruşturmasında 3. dalga; 19 ilde 44 kişi hakkında gözaltı kararı

KPSS'de "usulsüzlük" iddialarına ilişkin başlatılan operasyonların 3. dalgası bugün başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 ilde 44 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Operasyon kapsamında İstanbul'da da gözaltılar var.

Şu ana kadar 6 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'nün gözaltına aldığı isimler Ankara'ya gönderilecek.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın talimatıyla, 2010 yılındaki KPSS'de usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında, 44 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Ankara merkezli ve İstanbul ağırlıklı 19 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında öğretmen ve okul idarecilerinin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Başkentte yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilirken, diğer illerde gözaltına alınanların da işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya sevk edilecekleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, ağırlıklı olarak 2010'daki KPSS'de kopya çeken ve haksız şekilde kamuya yerleştirilenler olduğu belirtildi.

Sızıntı için soruşturma

Bu sabah başlayan KPSS operasyonunun UYAP'a yüklenmediği halde sosyal medyadan daha önceden duyurulmasına neden olarak Emniyet içindeki sızıntının neden olduğu iddia ediliyor. Emniyet, iddialar için soruşturma başlattı.

Fuat Avni bunu da bildi

Birçok operasyonu önceden duyuran Twitter fenomeni Fuat Avni, iki gün önce bir açıklama yaparak 3. dalga operasyonun yapılacağını söylemişti.

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