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2015 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek

07 Temmuz 2015 18:07

ÖSYM, internet sitesinde yaptığı duyuruyla Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri’nin (KPSS) tamamlandığını açıkladı.

Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Yerleştirme işlemine ait yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÖSYM, yerleştirmeyle ilgili sayısal bilgilere de yer verdi. Birinci yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler şöyle:

 

 

 

 

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