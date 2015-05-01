KPSS soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, KPSS 'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, savcılığın 14 kişinin serbest bırakılmasına yaptığı itirazı kabul ederek, 6 kişi hakkında tutuklama istemiyle yakalama kararı verdi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin serbest bıraktığı 25 şüpheliden 14'ünün tutuklanması için itirazda bulunmuştu.
İtirazı değerlendiren hakimlik, talebi reddederek, dosyayı bir üst mahkemeye gönderdi.
Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerden 6'sı hakkında, tutuklanmaları istemiyle yakalama kararı çıkardı.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Erkman, soruşturmanın ikinci etabında gözaltına alınanlardan 42'sini, tutuklama talebiyle 23 Nisan'da nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Zanlılardan 17'si tutuklanırken, 25'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.