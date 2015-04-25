KPSS soruşturmasının bir numaralı şüphelisinin rektör olduğu iddia edildi

KPSS sınavında usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gerçekleştirilen ikinci operasyonun 1 numaralı şüphelisinin, cemaate yakın bir üniversitenin rektörü olduğu iddia edildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, adresinde bulunamayan rektörün halen Fransa’da olduğu ve Twitter’daki hesabından bu ülkede çekilmiş fotoğraflar paylaştığı görülüyor.

Öte yandan soruşturma savcısı Yücel Erkman’ın gözaltındaki şüphelileri sorguladığı sırada, 10’a yakın avukatın 155 Polis İmdat’ı arayarak, “Müvekkillerimiz savcı Yücel Erkman tarafından haksız biçimde mahkemeye sevk edilmektedir” şeklinde ihbarda bulundukları öne sürüldü. Savcı Erkman da, 155 kayıtlarından ihbarları tespit ettirerek soruşturma dosyasına ekledi.

Tutuklu sayısı 49'a yükseldi

Önceki gün emniyetteki işlemleri tamamlanan 44 şüpheli arasındaki 2 kadın Savcı Erkman tarafından serbest bırakılırken, 42 şüpheli ise tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgulanan şüphelilerden 17’si, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “evrakta sahtecilik” suçlarından tutuklanırken 25 kişi ise serbest bırakıldı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 49’a yükselmiş oldu.

Gözaltındaki şüphelilerin bir çoğunun 10-11 Temmuz 2010’daki sınavda 110 ve üzerinde soruyu doğru yanıtlamalarıyla ilgili olarak, çalışarak kazandıklarını söyledikleri öğrenildi. Bazı şüphelilerin, yenilenen sınavda yaşanan büyük puan düşüşünün hatırlatılması üzerine ise, “eşim hamileydi, sağlık sorunum vardı, çocuğum hastaydı” gibi yanıtlar verdikleri kaydedildi.

42 kişiden 17'si tutuklandı



KPSS’deki usulsüzlük iddialarına ilişkin 20 Nisan Pazartesi düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 78 kişiden şu ana kadar 67’sine ulaşıldığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ulaşılamayan 11 şüpheliden 4’ünün halen yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Soruşturma şüphelilerinden 2 kişi de bugün Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek, teslim oldu. Bu kişilerden Ramazan Ö, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin, Ankara’da, hastanede tedavi gören küçük çocuğu olduğu öğrenildi. Diğer şüphelinin ise Emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 42 kişiden 17’sinin tutuklanmasına, 25’inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Böylece, ilk etapta tutuklanan 32 kişiyle birlikte soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli sayısı 49’a yükseldi. Soruşturmanın ikinci etabında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 78 kişiden şu ana kadar 67’sine ulaşıldığı öğrenildi.