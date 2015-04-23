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KPSS soruşturmasında 42 şüpheliye tutuklama istemi

Sağlık kontrolü tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi

23 Nisan 2015 15:12

KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, adliyeye getirilen şüphelilerden 42'si tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için otobüslerle Gazi Mustafa Kemal Hastanesi'ne getirildi.

Buradaki sağlık kontrolü tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Bu arada, bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmasının ikinci etabında 78 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

 

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