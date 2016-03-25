KPSS davasında 23 kişi tahliye edildi

2010 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 230 kişi hakkında açılan davanın 5. duruşması sona erdi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu 54 sanıktan 23’ünün tahliyesine karar verdi.

Cihan Haber Ajansı'nın (CIHAN) haberine göre, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın beşinci duruşmasına tutuklu 54 sanık, sanık avukatları ile ÖSYM ve Maliye Bakanlığı avukatları katıldı. 5 gün boyunca devam eden duruşmalarda tutuklu 54 sanığın savunması ve sanık avukatlarının beyanları alındı. Sanıklar ve sanık avukatları tahliyelerini bulundu. Sanık ve avukatlar, soru kitapçıkları ile ilgili bilirkişi raporunu kabul etmedi ve yeni bir bilirkişi raporu talebinde bulundu.

Beyanların ardından Cumhuriyet Savcısı Umut Sadak, sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Verilen aranın ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi 54 tutuklu sanıktan Oktay Ceviz, Şemsettin Kaya, Ömer Mıstıkoğlu, Fatih Yıldız, Metin Uzunoğlu, Yaşar Karademir, Mustafa Avan, Kemal Çelebi, Salih Kaya, Resul Eralp, Ramazan Alkan, Ahmet Batuk, Hasan Demir (Ahmetoğlu), Hüseyin Kaleyci, Naci Yaman, İbrahim Zık, İlker Yalçın, Hüseyin Güngör, Mustafa Sarıtaş, Fatih Özbahçeci, Mustafa Kılınç, Muhammet Fuat Sural ve Yakup Şaban’ın tahliyesine karar verdi.

31 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ÖSYM ve Maliye Bakanlığı’nın müşteki olarak katılma talebini ise gelecek duruşma değerlendirecek.