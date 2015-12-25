KPSS'de soruların sızdırılmasına ilişkin iddianame kabul edildi

KPSS sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin 230 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı tamamlayarak, 230 şüpheli hakkında hazırladığı iddianame Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı iddianamede, ÖSYM Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı "mağdur kurumlar" olarak yer alırken, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'un da arasında bulunduğu 272 kişi şikayetçi olarak gösterildi.

Sanıklar arasında eski ÖSYM Başkanları Prof. Dr. Ünal Yarımağan ve Prof. Dr. Ali Demir ile eski Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan da bulunuyor.

Yarımağan'a "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, göreve ilişkin sırrın açıklanması, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamaları yöneltilerek 27 yıla kadar hapsi isteniyor.

Demir'in ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediği öne sürülüyor ve 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Terör örgütü yönetmek ve kurmakla suçlananlar

İddianamede, sınav sorularının sanıklara dağıtıldığı kaydedilen Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneğinin Genel Sekreteri Mehmet Hanefi Sözen, eski Rektör Şerif Ali Tekalan ile Cemil Koca, Yusuf Rodoplu, Bülent Sırtaş, Yusuf Hayri Yıldızhan, Ayhan Kelebek, Ümüt Çakıcı, Süleyman Savat, Abidin Pişgin, Kadir Tufan, Ramazan Şahin, Muharrem Öztürk, Nebil Ekiz ve Ramazan Gözel'e "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme ile zincirleme biçimde resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları isnat ediliyor ve 36'şar yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

Diğer sanıklara da "terör örgütüne üye olmak, kamu kurumunun zararına zincirleme dolandırıcılık, zincirleme resmi belgede sahtecilik, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, suç delillerini yok etmek, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" gibi çeşitli suçlamalar yöneltiliyor.

İddianamede, sanıklardan Koca'nın "Paralel yapı içerisinde faaliyet gösteren ve Ankara'da yapılanmaya ait okullardan sorumlu emekli öğretmen", Başkent Eğitim Yayın ve Ticaret A.Ş. Anadolu Kurul Eğitim A.Ş. ve Atlantik Eğitim Yayın A.Ş. firmaların ortağı ve açık kaynak araştırmalarına göre Samanyolu Kolejleri Genel Müdürü olduğu belirtiliyor.

Rodoplu'nun "2010 yılı Türkiye eğitimden sorumlu imam" ve açık kaynak araştırmalarına göre "FETÖ/PDY kuruluşlarından olduğu değerlendirilen" Körfez Dershaneleri sahibi, Çakıcı'nın Yeni Renk Dershaneleri ve Eksen Bilimsel Eğitim AŞ'nin ortaklarından olduğu bilgilerine ulaşıldığı aktarılan iddianamede, Savat'ın "Ankara bölge mali sorumlusu" ve Turgut Özal Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi olduğu kaydediliyor.