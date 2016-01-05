Sabah: 2010 KPSS'de usülsüzlük yapan 162 memurun maaşları misliyle geri alınacak

Sabah gazetesi, 2010 yılındaki KPSS'de usülsüzlük yapıldığına ilişkin iddianameyi kabul eden Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, sınavla memur olan 162 sanığın son 4 yılda aldığı toplam maaşın hesaplanmasını isteyeceği ve sanıklardan kazandıkları paranın 2 katı tahsil edileceğini ileri sürdü.

Yurt dışındaki sanıklar için 'Kırmızı Bülten' çıkarılacağını yazan Sabah'ın haberinde, iddianamedeki 230 sanıktan memur olan 162'sinin son 4 yılda aldıkları aylık ve toplam maaşlarının hesaplanarak, TCK'nın "nitelikli dolandırıcılık" başlıklı 158. maddesi kapsamında iki katı olarak tahsil edileceği iddia edildi.

Haberde, "230 şüphelisi bulunan bin 500 sayfalık iddianamede, 15 şüpheli 'Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek, Kamu Kurumu Zararına Zincirleme Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' ile suçlandı. Soruların sızdırılmasının, 'Fetullahçı Terör Örgütü faaliyeti' olarak nitelendirildiği şüpheliler hakkında terör örgütü üyeliğinden de ceza istendi" ifadeleri yer aldı.