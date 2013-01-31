Kozmik oda belgeleri Ankara Savcılığı'nda

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Seferberlik Tetkik Kurulu’nun “kozmik oda” olarak adlandırılan iki odasındaki mühürlü belgeler Genelkurmay tarafından savcılığa gönderildi.

Taraf Gazetesi muhabiri Arzu Yıldız'ın haberine göre, Ankara’nın Çukurambar semtinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast girişimi şüphesiyle 19 Aralık 2009’da iki subayın gözaltına alınması ve subayların görev yaptığı Seferberlik Bölge Başkanlığı’ndaki 22 kozmik odanın 26 gün aranmasıyla Türkiye gündemine oturan “kozmik oda” soruşturması dördüncü yılında hız kazandı. Soruşturmayı yürüten Savcı Mustafa Bilgili ve beraberindeki dört savcının iç ya da dış savaş ihtimâline karşı barış zamanında gayrınizami harp planlarının alt yapısını oluşturmakla görevli Seferberlik Tetkik Kurumu’ndaki 22 odadan 20’sindeki belgelerin alınmasının ardından, kalan diğer iki odadaki belgeler de Adliye’ye ulaştı.

Savcı, Hâkim Kadir Kayan tarafından incelenen iki odada bulunan belgeleri geçen ay Genelkurmay’dan istemişti. 36 kozmik belgenin yer aldığı iki koli döküman savcılığa ulaştı.

Kozmik odada Türk siyasî tarihinin arşivi olarak değerlendirilebilecek, son 50 yıla dönük uluslararası askerî yazışmalar, devlet liderlerine ait çok özel bilgiler, askerî istihbarat notları ile raporlar, savaş halinde alınacak tedbirler, gizli cephanelikler gibi birçok belge ve haritanın bulunduğu öğrenildi. Özel Harp’teki hücresel yapılar detaylarıyla anlatıldığı belgeler de bunlar arasında yer alıyor.

'Zirve dosyası “kozmik”te'

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Zirve Yayınevi dosyası da kozmik oda soruşturması kapsamında incelemek üzere Malatya’dan talep etti.

Dosyanın yanı sıra Özel Harp, TUSHAD ve beyaz kuvvetlere ilişkin detayları ilk kez anlatan davanın hem sanık hem de tanığı İlker Çınar’ın ifadeleri de istendi. Çınar’ın ifadeleri ve anlattıkları da bir dosya içerisinde Ankara Adliyesi’ne ulaştı