'Siyasi cinayetlerin kozmik odalarda planlandığına ilişkin somut veri yok'

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun CHP Gaziantep Milletvekili üyesi Mehmet Şeker, "Siyasi cinayetlerin, karanlık olayların, kozmik odalarda planlandığına ilişkin elde somut bir şey yok" dedi.

MİT, Genelkurmay ve Emniyet'ten istenen belgelerin gelmediğine dikkat çeken Şeker, perdeyi aralayacak olan hakim Kadir Kayan'ın da komisyona çağırılmadığına dikkat çekti.

Hakim Kayan'ın Ankara Seferberlik Tetkik Kurulu'nda inceleme yaptığını ve önemli belgelere ulaştığının söylediğine dikkat çeken Şeker, "Eğer, biz Kayan'ı komisyonda dinleyebilseydik; bugün kozmik odaya ilişkin iddialar havada kalmayabilirdi" dedi.

Kozmik Oda'nın hakimi dinlensin başvurusu

Şeker'in komisyon başkanlığına yaptığı başvuru şöyle:

27 Nisan 2007 tarihi itibariyle yaşanan süreç konusunda dönemin gerçek tanıkları Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o dönemin bakanı ve hükümet sözcüsü Sayın Cemil Çiçek ve o dönemin Genelkurmay Başkanı Sayın Yaşar Büyükanıt’ın; 28 Şubat 1997 süreci ile ilgili olarak o dönemin bakanı Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün ve Ankara Seferberlik Tetkik Kurulu'nda yaptığı inceleme ile önemli belgelere ulaşan Hâkim Kadir Kayan’ın bilgisine başvurulmak üzere girişimde bulunulmasını arz ve talep ederim.

Kayan ne yapmıştı?

Hakim Kayan, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bilgili’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’ndaki aramalarına 25 Aralık 2009’da başladı.

Kayan, “Devlet sırrı" kapsamında bilgilerin bulunduğu belirtilen binanın giriş katındaki 11 ve 16 numaralı iki kozmik odadaki belgeleri inceleyerek soruşturmayla alakalı olduğu değerlendirilen belgeleri tutanağa geçirdi.