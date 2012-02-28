Kozmik odanın 28 Şubat belgeleri incelemede

T24 - Ankara Özel Yetkili Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yürütülen, Seferberlik Bölge Başkanlığı’ndaki “Kozmik oda”da elde edilen belgeler arasında 28 Şubat dönemine dair yazışmaların bulunduğu bildirildi.

Taraf gazetesinin haberine göre, Ankara Çukurambar’da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın evinin yakınlarında 19 Aralık 2009’da suikast iddiasıyla gözaltına alınan Albay Y.A, Albay E.Y.B ve Binbaşı İ.B sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Subayların Arınç’a suikast hazırlığında olduğu iddiaları üzerine Ankara Özel Yetkili Mahkemesi’nde hâkimlik yapan Kadir Kayan, “Kozmik Oda” olarak bilinen Seferberlik Bölge Başkanlığı’ndaki iki ayrı odada arama yapmış, bir çok belgeyi de incelenmesi için mühürlemişti.

Yazışmaların dökümleri istendi

Suikast iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten savcı Mustafa Bilgili’nin “Kozmik Oda”da bulunan belgeler arasında 28 Şubat sürecine ilişkin bazı yazışmaları tesbit ettiği öğrenildi. Bu belgelerden yola çıkan savcının geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Başkanlığı’na bir yazı yazarak 28 Şubat 1997’de ve öncesinde aralarında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, MİT gibi resmi kurumlarla yapılan yazışmaların dökümlerini istediği iddia edildi.

Savcılar belgeseli isteyebilir

Öte yandan savcıların Mehmet Ali Birand’ın “Son Darbe 28 Şubat” belgeselinin deşifresini de isteyeceği ifade edildi. Kozmik Oda soruşturmasının üç yıldır devam etmesi ve herhangi bir adım atılmaması hususunda savcılık eleştirilmişti.