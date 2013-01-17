Kozmik Oda'dan çıkan fişlemeler gerçek kişilere ait

Hülya Karabağlı / Ankara

Kozmik Oda’nın, Seferberlik Tetkik Kurulu’nun ( Özel Harp Dairesi) , Hatay Bölgesi’nde 4 bin kişilik fişleme listesindeki yer alan isimlerin gerçek kişi oldukları anlaşıldı. 2004—2007 arasında fişlenenler bugünde o bölgede yaşıyor. Çoğunluğu aynı işi yapıyor. Fişlenenler arasında, milletvekilleri, esnaf, çiftçi, iş adamı, kamu görevlisi gibi birçok meslek gurubundan isimler var.

Dedektiflik bürosu gibi çalışıldı

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, MİT’in, Seferberlik Tetkik Kurulu’na ilişkin belgelerinde yer alan 4 bin kişilik fişleme listesinin doğru olup olmadığını araştırdı. Dedektiflik bürosu gibi çalışan Şeker, listeden 40 kişilik özel bir gurup yaptı. Hatay bölgesindeki milletvekillerine isim listesini verdi, bir bölüm ismi de kendi araştırdı. Her milletvekilinin isimlerle ilgili geri dönüşü fişlenenlerin gerçek kişiler olduklarını ortaya çıkardı.

‘Şüpheli ve zararlı’ şahıslar

Seferberlik Tetkik Kurulu’nun (‘Özel Harp Dairesi) fişlemeleri üç ayrı başlıkta yapılmış. “ Kurtarılacak olanlar”, “ Nüfuzlu Şahıslar”, “ Şüpheli ve Zararlı olanlar”. ‘Nüfuzlu’ kategorisinde, milletvekilleri ve isimleri de var. ‘Kurtarılacak’ kategorisine, milletvekilleri, belediye başkanları, çiftçi ve belediye başkanları bulunuyor. “ Şüpheli ve Zararlı Şahıslar” kategorisinde ise, “ Solcular, komünistler, Ermeni, Arap, Kürt, Alevi, Rumlar konulmuş.

Şeker: Fişleme listesindeki isimler doğru

Fişleme olayını ve 4 bin kişinin fişlendiğini T24’de gündeme getiren CHP’li Mehmet Şeker, kamuoyunda ve kendisinde ‘bunlar gerçek kişi mi’ yönündeki kuşkuların giderildiğini söyledi. “ Fişleme listesindeki isimler doğru ve gerçek kişi” diyen Şeker, “ Mezhep ve siyasi düşüncelerine göre insanları ‘şüpheli ve Zararlı’ listesine koymuşlar. Hiç kimsenin böyle bir şey haddi değil. Bunu yapanlar ülke için çok zararlı olabilecek işler yapmışlar” dedi.

“işinde gücünde insanlar”

Fişlenenler için ‘işinde gücünde insanlar, ülkesini seven insanlar’ diyen Şeker, “ Bunu yapanlar ilkel insanlar, yanlış iş yapmışlar. Artık bu tür işlere son verilmeli” dedi.