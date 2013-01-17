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Kozmik Oda'dan çıkan fişlemeler gerçek kişilere ait

CHP’li Mehmet Şeker, kozmik odanın Hatay bölgesinde 4 bin kişilik fişleme listesindeki isimleri dedektif gibi çalışarak teyit etti

17 Ocak 2013 12:07

 

Hülya Karabağlı / Ankara

 
Kozmik  Oda’nın,  Seferberlik Tetkik Kurulu’nun ( Özel Harp Dairesi) , Hatay Bölgesi’nde 4 bin kişilik fişleme listesindeki  yer alan isimlerin gerçek kişi oldukları  anlaşıldı. 2004—2007 arasında fişlenenler bugünde o bölgede  yaşıyor.  Çoğunluğu aynı işi yapıyor.  Fişlenenler arasında,  milletvekilleri,  esnaf,  çiftçi,  iş adamı,  kamu görevlisi gibi birçok meslek gurubundan isimler var. 
 

Dedektiflik bürosu gibi çalışıldı 

 
TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Gaziantep Milletvekili  Mehmet Şeker,  MİT’in,  Seferberlik  Tetkik  Kurulu’na ilişkin  belgelerinde yer alan  4 bin kişilik  fişleme listesinin doğru olup olmadığını araştırdı.  Dedektiflik bürosu gibi çalışan Şeker,  listeden  40 kişilik özel bir gurup yaptı. Hatay bölgesindeki milletvekillerine isim listesini verdi,  bir bölüm ismi de kendi  araştırdı.  Her milletvekilinin isimlerle ilgili geri  dönüşü  fişlenenlerin  gerçek kişiler olduklarını  ortaya  çıkardı.  
 

‘Şüpheli ve zararlı’ şahıslar 

 
Seferberlik Tetkik Kurulu’nun  (‘Özel Harp Dairesi)  fişlemeleri üç ayrı başlıkta yapılmış.  “ Kurtarılacak olanlar”, “ Nüfuzlu Şahıslar”, “ Şüpheli ve Zararlı olanlar”.   ‘Nüfuzlu’ kategorisinde, milletvekilleri ve isimleri de var.  ‘Kurtarılacak’  kategorisine, milletvekilleri, belediye başkanları,  çiftçi ve belediye başkanları bulunuyor.  “ Şüpheli ve Zararlı Şahıslar” kategorisinde ise, “ Solcular, komünistler,  Ermeni, Arap, Kürt, Alevi, Rumlar konulmuş. 
 

Şeker: Fişleme listesindeki isimler doğru 

 
Fişleme olayını ve 4 bin kişinin fişlendiğini T24’de gündeme getiren CHP’li Mehmet Şeker, kamuoyunda  ve kendisinde  ‘bunlar gerçek kişi mi’  yönündeki kuşkuların  giderildiğini  söyledi. “  Fişleme  listesindeki isimler  doğru ve gerçek kişi” diyen  Şeker, “  Mezhep ve siyasi düşüncelerine göre  insanları ‘şüpheli ve Zararlı’ listesine koymuşlar. Hiç kimsenin böyle bir şey haddi değil. Bunu yapanlar  ülke için  çok zararlı olabilecek  işler yapmışlar” dedi. 
 

“işinde gücünde  insanlar” 

 
 Fişlenenler için ‘işinde gücünde insanlar,  ülkesini  seven insanlar’   diyen Şeker,  “ Bunu yapanlar ilkel insanlar, yanlış iş yapmışlar.  Artık bu tür işlere son verilmeli” dedi. 

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