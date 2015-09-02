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Koza-İpek soruşturmasında 7 kişi serbest, Akın İpek için 'yokluğunda tutuklama' talep edildi

Koza İpek Grubu’nun Ankara Yenimahalle’deki yönetim binasında polis ekiplerinin araması gece boyu sürdü

02 Eylül 2015 20:48

Koza – İpek soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişi savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Koza - İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek hakkında "yokluğunda tutuklama" kararı çıkarılmasını talep etti.

Koza İpek Holding binasında dün düzenlenen operasyonun ardından holding binasında polisin başlattığı arama işlemlerine bugün de devam etti.

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda polis, Koza İpek Holding'in medya grubu hariç 23 şirketinde arama yaptı. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Koza Altın Genel Müdürü İsmet S. de bulunuyordu. Koza-İpek Holding operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Koza İpek Grubu’nun Ankara Yenimahalle’deki yönetim binasında polis ekiplerinin araması gece boyu sürdü.  

El konulan malzemeler saat sabah 05:00'da emniyete götürüldü. Polis ekipleri 24 saati aşkın süredir holdingin merkez binasında arama yapıyor. Öte yandan Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in annesi Melek İpek bu sabah holding binasına geldi.   

Binaya dün sabah saatlerinde gelen ekiplerin aramaları gece de devam etti. Aramalar sonucunda el konulan malzemeler, emniyet aracına konuldu. El konulan malzemeler saat 05.00’te Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis ekipleri henüz binadan ayrılmadı.

 

'Yokluğunda tutuklama' talebi

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Koza - İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek hakkında "yokluğunda tutuklama" kararı çıkarılmasını talep etti.

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