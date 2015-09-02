Koza İpek Grubu'na yönelik operasyonda 7 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince Akın İpek'in sahibi olduğu Koza İpek Grubu'na yönelik operasyon kapsamında holding görevlilerinden 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Holdingin şirketlerinde yapılan arama faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan Koza İpek Holding'in üst düzey yöneticisi Burak S., Genel Müdür İsmet S., Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fikret S., Finans Müdürü Mahir Ş., Muhasebe Müdürü Selim E., Koza Altın İşletmeleri A.Ş'nin Genel Müdürü Hüseyin E., Muhasebe Sorumlusu Özlem Ö., Ankara Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
7 kişi sağlık kontrolün ardından adliyeye sevk edildi.