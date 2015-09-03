Koza Altın: Arama faaliyetleri devam ediyor, bilgisayarlarımız kullanım dışı

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince Akın İpek'in sahibi olduğu Koza İpek Grubu'na yönelik yapılan operasyon ilgili bir açıklamada bulunuldu. Açıklamada arama faaliyetlerine devam edildiği, şirket bilgisarlarının kullanım dışı olduğunu öne sürdü.

Şirket merkezde hala bilgisayarların kopyalama işlemine devam edildiğini belirtti. Açıklamanın tam metni şöyle:

"Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı çerçevesinde 01.09.2015 tarihinden itibaren şirketimiz ve grup şirketlerimiz nezdinde arama yapılmıştır. Arama faaliyetleri halen devam etmektedir. Şirketimizin bilgisayar ve online iletişim sistemi imaj kopyalama işlemi devam ettiğinden kullanım dışıdır. Şirketimiz mevcut koşullar çerçevesinde üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir."