Koza-İpek operasyonu kapsamında Hakan Şükür'e inceleme

Koza İpek Holding'e yapılan operasyon kapsamında eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün bir şirket çalışanına 12 bin lira havale ettiği tespit edildi. Şükür’ün söz konusu havaleyi hangi amaçla yaptığı da savcılık tarafından incelemeye alındı.

Koza İpek Holding’e yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 holding yöneticisi, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılık, operasyon tarihinden iki gün önce yurt dışına gittiği anlaşılan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek hakkında ise “yokluğunda tutuklama” talebinde bulundu. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre savcılık şüphelilere, holdinge bağlı şirketlerin kara para aklayıp aklamadığı, hayali altın ticareti yapıp yapmadıklarını sordu.

Şüphelilerin, şirketlerdeki havale yetkisinin 200 bin TL ile sınırlı olması nedeniyle büyük miktarda bir para transferini yapmalarının mümkün olmaması, büyük miktardaki para transferi yetkisinin Akın İpek’de bulunması, adli kontrol kararına gerekçe gösterildi. Şirket yöneticilerini serbest bırakan savcılık, operasyondan 2 gün önce yurt dışına gittiği anlaşılan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek hakkında “yokluğunda tutuklama” talebinde bulundu.

'Hakan Şükür’den havale incelemeye alındı'

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ederken, Koza İpek Holding’e ait şirketlerde de aramalar ve bilgisayarlardan imaj alma işlemleri devam etti. Akın İpek’in evinde yapılan aramada Fethullah Gülen’i övücü bir takım notlar bulunduğu belirtildi. Evde bulunan “Her hafta arkadaşları kurulan bir saat gibi hizmete kurmalıyız” şeklindeki bir nota, örgütsel doküman olarak el konulduğu öne sürüldü. Soruşturma dosyasında eski Futbolcu Hakan Şükür’ün, bir şirket çalışanına 12 bin lira havale etti bilgisinin de girdiği öğrenildi. Şükür’ün söz konusu havaleyi hangi amaçla yaptığı da savcılık tarafından incelemeye alındı.

‘Himmet parası topladınız mı?’

Şüphelilere Emniyet ve savcılık sorgularında ilginç sorular yönetildi. Şüphelilere, “Fethullahçı Terör Örgütü ile bir alakanız var mı, bir sempatizanlığınız var mı, örgüt adına şahsınız veya çalışmış olduğunuz şirketler adıyla himmet adı altında para toplanması için herhangi birilerine talimat aldınız mı veya verdiniz mi” sorusu yöneltildi. Şüphelilere, “Koza Holding A.Ş veya diğer şirketlerinizden cemaat okulları olarak bilinen terör örgütü okullarına maddi veya manevi olarak yardım yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi verin, Işık evlerindeki toplantılara katıldınız mı” soruları da yönetildi. Sorguda İpek Gurubunun altın ticaretine ilişkin detaylı sorular da yönetiltildi.

‘Yokluğunda tutuklama kararı kara para aklanma iddiası’

Sorguda MASAK’ın hazırladığı raporda Akın İpek’in şirketlerince yapılan para transferlerinden bahsedilerek şüphelilere, “Adı geçen ülkelerin kara para aklama konusunda uzman olduğu düşünüldüğünde Koza Holding İpek A.Ş adına adı geçen bankalar üzerinde kara para akladınız. Aklamış olduğunuz bu paraları liderliğini Fethullah Gülen’in yaptığı Fethullahçı Terör Örgütüne aktarmasını sağladınız, örgüte finansman kaynak sağladınız değerlendirilmektedir. Savunmanızı yapın” denildi.

'Para çıkışı yok'

Şüphelilerden Koza Altın İşletmeleri A.Ş’nin Mali İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ö.Ö bu soruya “Çalışmış olduğum Koza Altın işletmeleri A.Ş tarafından bahsi geçen ülkelere yüklü miktarda para akışı yapılmamıştır. Herhangi bir kara para aklama, örgüte yardım veya yataklık yahut finansman sağlama konusu söz konusu değildir” karşılığını verdi.

‘Rezervler yüksek gösterildi’

Sorguda, MASAK tarafından hazırlanan raporda Koza Altın A.Ş’nin Türkiye genelinde 57 işletme 239 Arama ruhsatına sahip olduğu, Koza Altın ve madencilik şirketlerinin halka açık şirketler olduğu hisse senetlerinin ise İstanbul borsasında işlem gördüğü hatırlatılarak, “İpek Grubu bünyesinde bulunan maden yataklarına ait, tenör ve rezerv rakamlarının yüksek gösterilerek küçük yatırımcıların yanıltılmasında spekülatif fiyatoluşumlarına sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. Savunmanızı yapınız” şeklinde bir soru da yöneltildi. Bu soruya da şüpheli Ö.Ö, “Yılda yaklaşık 8 ton altın üretmekteyiz. Tenör ve rezerv rakamlarının yüksek gösterilmesi söz konusu değildir” yanıtını verdi.

‘Hayali altın suçlaması’

Sorguda Savcı Yücel, “Koza Altın A.Ş’nin 2006-2014 yılları arasında 72 bin 595 kilo altından, 1 milyon 735 milyon dolar gelir elde eden İpek Grubu’nun yurt dışındaki banka hesaplarına gönderdiği, 7 Milyar 40 milyon dolar arasında yaklaşık 5.5 milyon dolar tutarındaki paranın kaynağının belirlenemediğini, İpek Grubu’nun aslında olmayan altını çıkarttığı, hayali bir altın üretimi yaptığı himmet adı altında toplanmış olan paraları altın üretiminde kazanmış gibi göstererek, kurulmuş olan paravan şirketler adına geçirerek bankalar üzerinden kara para aklandığı, aklanan bu paralarında liderliğini Fethullah Gülen’in yaptığı terör örgütüne aktarılmasını sağlandığı” iddiasında da bulundu. Bu soruya da Ö.Ö, “Çalışmakta olduğum Koza Altın İşletmeleri A.Ş’den yıllık 8 ton altın üretmekte olup 2006-2014 yılları arasında kazancı yukarıda belirtilen 7 milyar 40 milyon dolar olma ihtimali kesinlikle yoktur. Bu yıllar arası tahmini 2 milyar dolarlık üretim yapılmış olabilir” karşılığını verdi.

‘Kardeş kavgası’

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek’in annesi Melek İpek, şirkette imaj alma işlemlerinin devam ettiği saatlerde Holding merkezine gelerek, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Melek İpek, “Akın Bey İngiltere’ye kaçmaz, kaçmadı, kaçmayacak. Akın Bey’in 7 kat yerin altına inseler, gökyüzüne çıksalar bir hatasını bulamazlar, bulamayacaklar da Bu gelip geçici bir dönem. Bunu yaptıranlar da benim düşmanım değil. İşin en acısı o. İki kardeş kavga ediyor gibi geliyor bana ve ben üzgünüm. Bu yazılanlar, çizilenler, anlatılanlar var ya bize yapışmadı, yapışmayacak da. Sivrisineğin vızıltısı kadar da benim üzerimde tesiri yok” dedi.