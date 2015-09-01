Koza grubuna polis operasyonu



Polis operasyonunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında yapıldığı belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından, Fethullah Gülen cemaatine yakın olduğu ileri sürülen İpek Medya Grubu'na ait Koza Holding'in şirketlerine ve Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in evine operasyon düzenlendi.

İpek Grubu'na ait Bugün TV ve Kanaltürk'te de arama yapıldığı belirtiliyor. Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bunun kendilerinin susturmaya yönelik bir operasyon olduğunu kaydetti. Operasyonun gerekçesi konusunda bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Bugün gazetesinin bugünkü sayısında Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütü IŞİD'e silah yardımı yaptığına yönelik bir habere yer veriliyor. Koza grubu enerji ve maden sektöründeki yatırımlarıyla tanınıyor.

Sosyal medyada AKP hükümetiyle ilgili gelişmelere ve Fethullah Gülen cemaatine yönelik operasyonları haber veren Fuat Avni hesabından, Koza-İpek grubuna operasyon düzenleneceği iddia edilmişti.