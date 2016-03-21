Köylüler canlı bomba cenazesinin kendi mezarlıklarına defnedilmesine izin vermedi

İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki canlı bomba eylemini gerçekleştiren Mehmet Öztürk, memleketi Gaziantep’te toprağa verildi. Cenazeye iki gündür gözaltında bulunan baba N.Ö. ve amcası katıldı. Köylülerin köy mezarlığına defnedilmesine karşı çıkması üzerine canlı bomba Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, kimlik tespitinin yapılmasının ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan teslim alınan canlı bombanın bedeni, sabah saatlerinde Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı Morgu’na konuldu.

Köylüler izin vermedi

İnşaat işçisi baba oğlunun cenazesini Gaziantep’in merkezindeki Şehitkamil ilçesine bağlı İncesu Mahallesi’ne defnetmek istedi. Ancak İncesu Mahallesi sakinleri, canlı bombanın İncesu Mezarlığı’na defnedilmesine karşı çıktı. Bunun üzerine baba N.Ö.ve amca Yeşilkent Mezarlığı’na gelerek oğlunu belediye mezarlığına defnetmek istediğini söyledi.

Mezarlık yetkililerinden alınan izin sonrasında canlı bombanın cesedi, baba, amca ve mezarlık görevlileri tarafından defnedildi. Canlı bombanın defni sırasında mezara uzaktan bakan N.Ö.’nün bir kaç kürek toprak atıp uzaklaşması dikkat çekti. Diğer yandan, canlı bombanın cenaze namazının morg içinde kılındığı öğrenildi.