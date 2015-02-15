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Köylüler arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 5 yaralı!

Gerginliğin sürdüğü köye giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi

15 Şubat 2015 14:59

Diyarbakır'da köylüler arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Köyde 2 ev ateşe verildi. Bismil ilçesine bağlı ve Beritan Aşireti üyelerinin oturduğu Çeltikli Köyü'ndeki 'Uçar' ve Demirkapı aileleri arasında bir hafta önce başlayan gerginlik, bugün silahlı çatışmaya dönüştü. Aşirete mensup olmadığı belirtilen Cemal Uçar'ın köyden ayrılmasını isteyen Ali Demirkapı ile Uçar arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Cemal Uçar, silah ile Ali Demirkapı'yı öldürdü, eşi Remziye çocukları Mehmet Ali, Nevruz, Aynur Demirkapı ile köylülerden Nihat Sevim yaraladı. Köylülerin olaya müdahale etmesi üzerine Cemal Uçar, kaçıp başka bir eve sığındı. 

Köylüler, Uçar'ın evi ile sığındığı evi ateşe verirken, köye gelen Jandarma olaya müdahale etti.

Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesine kaldırılırken, köyde jandarma ile köylüler arasında gerginlik sürüyor, Jandarmanın Cemal Uçar'ı isteyen köylüleri dağıtmak için gaz bombaları kullandığı belirtildi. Gerginliğin sürdüğü köye giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi.
 

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