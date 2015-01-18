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Yaşam

Diyarbakırda sokak ortasında silahlı kavga çıktı, polis yerine vatandaş devreye girdi

Ellerinde bıçak ve tabanca olduğu görülen kişilerin kavgasına çevredeki vatandaşlar engel olmaya çalıştı

18 Ocak 2015 23:12

Diyarbakır'ın en işlek bölgesi olarak bilinen Yenişehir İlçesi'nde Ofis Ekinciler Caddesi üzerinde akşam saatlerinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Yol verme nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma, tarafların yakınlarının da gelmesi üzerine bıçaklı, silahlı kavgaya dönüştü.

Ellerinde bıçak ve tabanca olduğu görülen kişilerin kavgasına çevredeki vatandaşlar engel olmaya çalıştı. Toplanan kalabalığın durdurmaya çalıştığı iki grup, bir süre sonra birbirlerine saldırdı. Bu sırada kalabalık arasından çıkan bir kişi, elindeki silahı önce yere düşürdü.

Silahı yerden alan kişi, daha sonra namluya mermi sürerek kavga için duran araca doğru ateş etti. Yenişehir Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 250 metre mesafede yaşanan ve yaklaşık 15 dakika süren silahlı kavganın yaşandığı bölgeye polisin gelmediği gözlendi.

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