Şeyh Said'in torunu AKP Diyarbakır İl Başkanı oldu

1925 yılında 47 arkadaşı ile idam edilen Şeyh Said’in avukat torunu Muhammed Dara Akar, AKP'nin yeni il başkanı oldu.

Görevi devralan Akar’ın yönetime; Süryani, Keldani, Ermeni ve Alevi kimliği ile tanılan kişileri de aldı. Dakar, Diyarbakır’da birçok sivil toplum örgütünde uzun süredir görev almıştı.

Habertürk'ten Ahmet Yukuş’un haberine göre, tatillerini Karadeniz Bölgesi’nde geçiren ve Lazca öğrenen Akar, “Askerde harmandalı ve zeybek oyunlarını öğrendim. 4 yıldır Lazca konuşuyorum. HDP nevruz davetiyesi gönderirse icabet ederim. Gücümü TOMA’lardan değil, halktan alıyorum. Silahla değil kalemle halkın içinde dolaşacağım” diyor.

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