Diyarbakır'da 100 bin kişilik mitingde mollalar konuştu, 'yaşasın Hizbullah' sloganları atıldı

Diyarbakır'da 'Peygamber Sevdalıları Platformu', Hz. Muhammed'in karikatürlerini yayımlayan Charlie Hebdo dergisini protesto etmek için İstasyon Meydanı'nda düzenlediği 'Hz.Muhammed'e saygı' mitingine çevre il ve ilçelerden gelenlerle yaklaşık 100 bin kişi katıldı.



Mitinge Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile birliktte Diyarbakır ev çevre illerdeki 'din alimleri' de katıldı.



Mitingde, Charlie Hebdo aleyhinde dövizlerin yanı sıra, 'Kürdistan'da Hizbullahım', 'Filistin'de Hamasım', 'Çeçenistan'da Şeyh Şamilim', 'Amerika'da Malcom X'im', 'Cizre'de Şeyh Zeki'yim', 'Charlie'nin şeytanları peygamberime dil uzatma', 'Lanet olsun biz Charlieyiz diyenlere' dövizleri de taşındı.

Charlie Hebdo dergisi aleyhinde Türkçe ve Kürtçe sloganların atıldığı, ilahilerin okunduğu, tekbir getirilen mitingde ilk konuşmayı Kürtçe yapan Molla Beşir Şimşek, Peygamber sevdalılarının tarihte hiçbir zaman küfre boyun eğmediğini ve eğmeyeceklerini söyledi.

'Muhammedi ruhla direnenleri terörizmle suçladınız'

Mitingde Türkçe konuşan Molla Osman Teyfur ise, peygambere savaş açanların tarih boyunca hep kaybettiklerini ifade etti.

Kendi namuslarına, şahıslarına dil uzatanları Allah için affedebileceklerini, ancak Allah'ın Resülüne yapılacak saldırı, hakaretleri asla kabul etmeyeceklerini belirten Molla Osman Teyfur, şöyle dedi: "Bizler diyoruz ki; sizler Allah Resulüne düşman oldukça bizler size düşman olacağız. Çünkü bizler; Allah Resulünün dostunu dost, düşmanını düşman kabul etmişiz. Siz kimsiniz ki; Allah Resulünü terörist ilan ediyorsunuz, Sizler yeryüzünü ifsad eden, nesilleri mahveden insanları ve insani değerleri ayaklar altına alan emperyalistlersiniz. Sizler topraklarımızı coğrafyamızı işgal ettiniz. Evlerimizi başlarımıza yıktınız. Namuslarımızı tarumar ettiniz. Yer altı ve yerüstü kaynaklarımızı çaldınız. Sonra da Muhammedi bir ruhla direnenleri terörizmle suçladınız. Asıl terörist sizlersiniz."

'Peygambere dil uzatanların dillerinin kesilmesi gerekir'

Fikir ve düşünce özgürlüğü adı altında hiç kimsenin İslami değerlere hakaret etmeye hakkının bulunmadığını dile getiren Teyfur, insanların küfür tercih etmede serbest olduğunu anlatınken şöyle konuştu: "Onlar istedikleri hayatı tercih edebilir. Ama hiçbir şekilde Allah Resulüne onun haysiyetine, onun pak ali beytine, onun getirdiği değerler hiç kimsenin hakaret etme özgürlüğü olamaz. Kimse bunu düşünce fikir özgürlüğü diye nisanlara sunamaz. Bunlar ikiyüzlüdür. Fransa’da Yahudiler'i eleştiren bir yazarı kovdular. Allah Resul tüm müminler için çok değerlidir. TaifteZeydin kendi bedenini siper ederek onu koruduğu gibi bizler de bugün Allah Resulünü bütün saldırılardan korumak zorundayız. Allah Resulüne hakaret eden, Kab Bin Eşref’in dilini Muhammed bin Mesleme kestiği gibi bugünde Allah Resulüne uzatılan dillerin kesilmesi gerekir."

'Ayağa kalkacağımızdan korkuyorsunuz'

Allah'ın İslam'a düşmanlık edenleri kuran-ı kerimde tehdit ettiğini de kaydeden Molla Osman Teyfur, şöyle konuştu: "Allah; İslam’a düşmanlık yapanları zaten Kur’anda tehdit etmiştir. Emperyalistler ve yerli işbirlikçileri; siz Muhammed Mustafa’ya ve onun getirdiği değerlere galip gelemezsiniz. Sizin düşmanlığınızı bir sebebinin şu olduğunu biliyoruz; siz topraklarımızı çiğnediniz ama Muhammedi bir ruhla ayağa kalkacağımızdan korkuyorsunuz. Siz Muhammedi tanıdığımız takdirde sizi bu topraklardan kovacağımızı biliyorsunuz. O yüzden Muhammedi insanlara kötü göstermeye çalışıyorsunuz. Ama bugün onu seven, onun için kendini kurban edebilecek binlerce Muhammedi vardır. Tek sıkıntıları ihtilaflardır. Eğer ihtilafları çözerlerse o zaman emin olun hepiniz buralardan def olup gideceksiniz. O zaman Muhammedi ruh bu topraklara sahip olacaktır. İnsanların kanları ve kemikleriyle yaptığınız sarayları da yıkacaklardır. Vazgeçin bu düşmanlıktan. Gelin sizler de Muhammedi okuyun ve tanıyın ve ona tabi olun. Ancak bu şekilde lanetten kurtulacaksınız. Başka şekilde rahat edemeyeceksiniz."

Yaklaşık 2 saat süren miting sonunda Hz. Muhammed'e dua eden kalabalık Kürtçe 'Yaşasın Hizbullah' diye slogan attı.