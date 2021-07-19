Köylüler, Akbelen Ormanı’nı korumak için nöbete başladı, bölgede 24 çadır kurdu; "Herkesi destek olmaya davet ediyoruz, ormanları kesip biz nefessiz bırakmasınlar"

Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde Akbelen Ormanı’nda ağaçları keserek kömür madeni açmak isteyen şirkete karşı İkizköylülerin direnişi aylardır sürerken, cumartesi günü sabah saatlerinde ekipler ağaçları kesmeye başladı.
100’e yakın ağacın kesildiğini gören köylüler engel oldu. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, tepkilerin ardından işçiler ağaç kesimini bıraktı. Mahkeme kararını beklemeden bölgede ağaç kesilmesine isyan eden Esra Işık, “Ortada açılan bir dava var. Bilirkişi gelip burada inceleme yapacak. Ama şirket işçi gönderiyor ağaçları kesiyor. Bizler ağaç kesimine izin vermeyeceğiz. Tekrar geleceklerini söyleyip gittiler. Gelsinler, burada yüzlerce insanı karşılarında görürler. Herkesi destek olmaya davet ediyoruz. ormanları kesip biz nefessiz bırakmasınlar” dedi.
Akbelen Ormanı’nı korumak için direnişi sürdüreceklerini söyleyen köylüler, bölgede çadır kurarak 24 saat nöbet tutma kararı aldı.
Köylülerin direnişine CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanları bölgeye giderek destek verdi. Beren Saat, Murat Boz, Özge Özpirinççi, Aleyna Boz, Öykü Karayel, Merve Özbey, Seda Bakan gibi ünlü sanatçı ve oyuncular sosyal medyadan destek paylaşımı yaptı.
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Ne olmuştu?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından YK Enerji A.Ş,'ye verilen Akbelen Ormanı'nda Milas'taki termik santrale kömür temin etmek için maden yapılmak isteniyor. 2018'de Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür sağlamak için bölgedeki kömür madenlerinin genişletilmesiyle birlikte İkizköy istimlak edilerek boşaltılmaya başlandı. 2018'den itibaren birçok İkizköylü birkaç kilometre uzaklıktaki Karadam mahallesi yakınındaki tarım alanlarına yerleşmek zorunda kaldı. Ancak kömür madenleri için verilen ruhsat o kadar geniş bir alanı kapsıyor ki köylülerin yerleştiği bölge de maden ruhsat alanı içinde kalıyor ve madenin ilerleme yönünde bulunuyor.
Köylülerin yeni taşındıkları Karadam Mahallesi ova mevkiindeki arazilere de maden şirketi bu sebeple ihbarname göndermiş durumda. Bölge halkı ve çevreciler Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı dava açarken, hukuki süreç devam etmesine rağmen kesim başladı. Bölge halkı, orman kesimi duruncaya kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, duyarlı kamuoyunu desteğe çağırdı.
TIKLAYIN - Akbelen Ormanı'nda termik santral için ağaç kesimi başladı
TIKLAYIN - Muğla İkizköy'de Akbelen ormanı maden ocakları için katlediliyor, köylü isyanda: Karşımızda insan yok, taş parçası var!