Köylüler, Akbelen Ormanı’nı korumak için nöbete başladı, bölgede 24 çadır kurdu; "Herkesi destek olmaya davet ediyoruz, ormanları kesip biz nefessiz bırakmasınlar"

Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde Akbelen Ormanı’nda ağaçları keserek kömür madeni açmak isteyen şirkete karşı İkizköylülerin direnişi aylardır sürerken, cumartesi günü sabah saatlerinde ekipler ağaçları kesmeye başladı.

100’e yakın ağacın kesildiğini gören köylüler engel oldu. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, tepkilerin ardından işçiler ağaç kesimini bıraktı. Mahkeme kararını beklemeden bölgede ağaç kesilmesine isyan eden Esra Işık, “Ortada açılan bir dava var. Bilirkişi gelip burada inceleme yapacak. Ama şirket işçi gönderiyor ağaçları kesiyor. Bizler ağaç kesimine izin vermeyeceğiz. Tekrar geleceklerini söyleyip gittiler. Gelsinler, burada yüzlerce insanı karşılarında görürler. Herkesi destek olmaya davet ediyoruz. ormanları kesip biz nefessiz bırakmasınlar” dedi.

Akbelen Ormanı’nı korumak için direnişi sürdüreceklerini söyleyen köylüler, bölgede çadır kurarak 24 saat nöbet tutma kararı aldı.

Köylülerin direnişine CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanları bölgeye giderek destek verdi. Beren Saat, Murat Boz, Özge Özpirinççi, Aleyna Boz, Öykü Karayel, Merve Özbey, Seda Bakan gibi ünlü sanatçı ve oyuncular sosyal medyadan destek paylaşımı yaptı.