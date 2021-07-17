Muğla İkizköy'de Akbelen ormanı maden ocakları için katlediliyor, köylü isyanda: Karşımızda insan yok, taş parçası var!

Muğla'daki Akbelen ormanında termik santrale kömür temin etmek için maden yapılması amacıyla ağaç kesimine başlandı. Aylardır nöbet tutarak ağaç kesimine karşı çıkan köylüler, duruma tepki gösterdi. Bir İkizköy sakini durumu gözyaşları içinde anlatırken, "Karşımızda bir insan yok çünkü o kadar konuşuyoruz 'durdurun, kesmeyin' diye o kadar konuşuyoruz karşımızda insan yok bir taş parçası var karşımızda" dedi.

Muğla Milas'ta İkizköy sınırlarındaki Akbelen ormanlarının termik santraller için kömür ocağı açılmak üzere satılarak ruhsat verilmesine karşı çıkan köylüler aylardır nöbette. Ormanlarını korumak isteyen köylüler konuyu yargıya taşımıştı. Bugün sabah saatlerinde ağaç kesim sesleriyle uyanan köylüler hemen soluğu ağaçların yanında aldı. Köylülerin itirazı üzerine ağaç kesimi durduruldu.

Sabah saat 06.00'da bölgeye gelen ekipler, saat 07.00'de kesime başladı. Motor sesleri üzerine bölgeye giden İkizköy Çevre Komitesi üyesi Nejla Işık, kesime tepki gösterdi.

Işık, 20 kadar ağacın kesildiğini belirterek; "Sabah motor seslerini duyduk. Ormana gittik. 20 ağacı kesmişlerdi. Tepkiler üzerine kesim şu an durdu. Ancak olay yerine jandarma geldi. Bize 'eylem yapmak istiyorsanız gidin köyde eyleminizi yapın. Burada kesim yapılmak zorunda' dediler" şeklinde konuştu.

Saat 09.00'da durdurulan ağaç kesimi tekrar başlarsa köylüler, kendilerini ağaçların önüne atacağını belirtti.

"Karşımızda insan yok, taş parçası var!"

Bir İkizköy sakini durumu, göz yaşları içinde anlatırken, şu ifadeleri kullandı:

"Nefes alamıyorum şu anda. Bugün yarın, bugün yarın derken sabahın köründe gelip girdiler. Herkes işteyken, herkes hayvanların yanındayken kimse müdahale edemeden indirmeye başladılar ağaçları. Karşımızda bir insan yok çünkü o kadar konuşuyoruz çünkü. Karşımızda bir taş parçası var, duygusuz insanlar var karşısında.

Lütfen desteğe gelin, yardıma ihtiyacımız var, burası giderse biz biteriz, herkes her yer biter. Sadece İkizköy'ün sorunu değil bu, herkes elini vicdanına koysun, tüm Türkiye'nin sorunudur bu.

Belediye Başkanları, büyükşehir belediye başkanı Osman Gör, biz bu kadar haykırırken neden sessiz kalıyor insanlar. Biz ölelim burada o zaman, biz ölelim ondan sonra istediğini yapsın herkes. Biz ölelim ormanlardan önce."

Ne olmuştu?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından YK Enerji A.Ş,'ye verilen Akbelen Ormanı'nda Milas'taki termik santrale kömür temin etmek için maden yapılmak isteniyor.

2018'de Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür sağlamak için bölgedeki kömür madenlerinin genişletilmesiyle birlikte İkizköy istimlak edilerek boşaltılmaya başlandı.

2018'den itibaren bir çok İkizköylü birkaç kilometre uzaklıktaki Karadam mahallesi yakınındaki tarım alanlarına yerleşmek zorunda kaldı.

Ancak kömür madenleri için verilen ruhsat o kadar geniş bir alanı kapsıyor ki köylülerin yerleştiği bölge de maden ruhsat alanı içinde kalıyor ve madenin ilerleme yönünde bulunuyor.

Köylülerin yeni taşındıkları Karadam Mahallesi ova mevkiindeki arazilere de maden şirketi bu sebeple ihbarname göndermiş durumda.

Bölge halkı ve çevreciler Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı dava açarken, hukuki süreç devam etmesine rağmen kesim başladı.

Bölge halkı, orman kesimi duruncaya kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, duyarlı kamuoyunu desteğe çağırdı.