Akbelen Ormanı'nda termik santral için ağaç kesimi başladı

Milas Orman Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz'da Akbelen Ormanı'nda kesim yapacağı iddiası üzerine suç duyurusunda bulunup, dün nöbet tutmaya başlayan İkizköylüler, bu sabah ağaç kesim sesleriyle uyandı. Bölgeye gelen jandarma, kesimin yapılmak zorunda olduğunu belirtti. Köylüler kesimi durdurmak için alandaki bekleyişlerini sürdürüyor.

740 dönümlük Akbelen Ormanı'nın kesilmemesi için aylardır ormanda nöbet tutan İkizköylüler, ormanın YK Enerji A.Ş,'ye, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verildiğini öğrenmişti. Milas'taki termik santrale kömür temin etmek için maden yapılmak istenen ormanda, ekolojik dengenin ve geçim kaynaklarının yok edilmesini istemeyen doğa savunucuları, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüne karşı dava açmıştı. Mahkeme, idarenin savunmasını aldıktan sonra, ormanda bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vermişti. Ancak hukuki süreç devam ederken, ormanda ısrarla kesim yapılmasına tepkili olan yöre halkı, OGM yetkilileri hakkında da geçtiğimiz günlerde "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Kolluk güçleri: Kesim yapılmak zorunda

Bayram tatilinin fırsata çevrilmeye çalışıldığını kaydeden çevreciler, ağaçların kesileceğini öğrendikten sonra ormanda nöbete başlamıştı. 15 Temmuz'da kesim için ormana gelen olmadı. Fakat bu sabah saat 06:00'da bölgeye gelen ekipler, saat 07:00'de kesime başladı.

Motor sesleri üzerine bölgeye giden İkizköy Çevre Komitesi üyesi Nejla Işık, kesime tepki gösterdi. Işık, 20 kadar ağacın kesildiğini belirterek; "Sabah motor seslerini duyduk. Ormana gittik. 20 ağacı kesmişlerdi. Tepkiler üzerine kesim şu an durdu. Ancak olay yerine jandarma geldi. Bize 'eylem yapmak istiyorsanız gidin köyde eyleminizi yapın. Burada kesim yapılmak zorunda' dediler" şeklinde konuştu.

Saat 09:00'da durdurulan ağaç kesimi tekrar başlarsa köylüler, kendilerini ağaçların önüne atacağını belirtti.