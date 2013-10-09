Dekolteli sunucunun kovulma sebebi üslup ve tavrıymış

Gözde Kansu'nun işine son verilmesiyle ilgili yapım şirketinden bir açıklama geldi. Üslup ve sunum tavrı projeyle örtüşmüyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in programda giydiği kıyafet nedeniyle eleştirdiği Veliaht yarışmasının sunucusu Gözde Kansu'nun çalıştığı kanal ile ilişkisinin kesildiği öğrenilmiş, ancak sebebin kıyafet değil performans olduğu öne sürülmüştü. Konu hakkında bir açıklama yapan yapım şirketi, Kansu'nun işine son verilmesinin üslup ve tavırlarıyla ilgili olduğunu belirtti.

İşte yapım şirketinin açıklaması:

Cumartesi akşamları, Atv ekranında yayınlanan Veliaht adlı yarışma programının sunucusu Gözde Kansu ile yollarımız ayrılmıştır. Ancak oyuncumuz ile ayrılış nedenimizin, iki gündür gündemi meşgul eden ve üzerine tartışılan “dekolte” kıyafet mevzusu ile yakından uzaktan hiçbir ilgisi yoktur.

'Üslup ve tavrı projeyle örtüşmüyor'

Yayıncı kuruluş ATV ilk bölüm yayınlanmadan önce, Gözde Kansu’nun üslup ve sunum tavrının projeyle örtüşmediğine karar vermiş, ileriki bölümlerde kendisiyle devam etmek istemediğini belirtmiştir. Yayın günü sosyal medyadaki olumsuz eleştirilerde bunun doğruluğunu göstermiş ve sunucu değişikliğine gidilmesi yönünde ihtiyaç doğmuştur.

Gözde Kansu, tiyatro bölümü mezunu, yetenekli önemli bir oyuncudur. Şahsı ile ilgili ne yapım şirketi olarak bizim, ne de yayıncı kuruluş olarak ATV’nin bir sıkıntı yaşadığı, ya da yaşayacağı anlayışı kesinlikle doğru değildir. Şunun altını önemle çizmemiz gerekir ki, bazı isimlerin, bazı projelerle örtüşmediği durumlar, bu tarz programlarda olabildiği gibi, dizi oyuncuları arasında da yaşanmaktadır. Yapım şirketi Production House olarak ve yayıncı kuruluş ATV’nin de bu insiyatifi göz önünde bulundurduğunu varsayarak, gündemi böyle bir mevzu ile meşgul ettiğimiz için büyük üzüntü duyuyor, başta oyuncumuz Gözde Kansu ve izleyicilerimizden özür diliyoruz.