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Çelik'in dekoltesini eleştirdiği sunucu kovuldu mu?

Hüseyin Çelik, Gözde Kansu'nun programda giydiği kostümü 'Kimseye karıştığımız yok ama çok aşırı' sözleriyle eleştirmişti

08 Ekim 2013 02:37

Bir televizyon programına konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Dün bir kanaldaki, yarışma programında sunucu öyle bir kıyafet gitmiş ki olmaz bu yani. Kimseye karıştığımız yok ama çok aşırı. Dünyada da kabul edilemez" demiş, kısa süre sonra sözkonusu gece televizyonda olan tek kadın sunucu Gözde Kansu'yu kastettiği anlaşılmıştı. Bugün akşam saatlerinde ise, Kansu'nun gelecek haftaki programda yer almayabileceği açıklandı.
 

Yapımcı: Kıyafetlere dikkat edeceğiz

 
Production House adlı şirketin sahiplerinden Haluk Şirin, Medyatava'ya Hüseyin Çelik'in sözleri ve sunucu Gözde Kansu'nun programa devam edip etmeyeceği ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Sayın Hüseyin Çelik'in yapmış olduğu eleştiriler bizim programı işaret ediyor. Sunucumuz Gözde Kansu'nun ilk bölümde giymiş olduğu kıyafeti Sayın Çelik'in bahsettiği gibi biraz abartılı, gözümüzden kaçmış. Gözde'ye profilden baktığınızda kıyafeti tamamdır gibi görünüyor ama problem önden baktığınızda daha belli oluyor, kıyafet biraz açık, sayın Çelik haklı. Bundan sonraki çekimler için kıyafetlere daha dikkat edeceğiz. Gözde Kansu ile şu an için bir ayrılık söz konusu değildir" açıklaması yaptı.
Production House yapım şirketinin bir diğer ortağı Caner Erdem ise basında çıkan haberlere göre şu anda netlik kazanan bir durum olmadığını belirterek şunları söylemişti: "Gözde Hanım'ın önümüzdeki hafta başka bir çekiminin çakışma durumu var. Öyle bir durumda yeni bir sunucu olabilir."

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