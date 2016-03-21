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Kültür-Sanat

Kötü Kedi Şerafettin, 80 ülkede gösterime girecek

Murat Tarhan: Kötü Kedi Şerafettin’in uluslararası satışı için birçok teklif geldi

21 Mart 2016 14:02

Bülent Üstün'ün çizimini yaptığı 'Kötü Kedi Şerafettin'in yapımcısı Anima Film’in ekibinde yer alan Murat Tahan, animasyonun 80 ülkede gösterime gireceğini söyledi. 

Hürriyet'ten Bülent Ovacık'ın haberine göre, Yaşar Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşan Murat Tarhan, “Kötü Kedi Şerafettin’in uluslararası satışı için birçok teklif geldi. Sonunda Odin’s Eye Entertainment şirketi ile anlaştı. Film, kısa süre içinde ABD’den Yeni Zelanda’ya kadar 80 ülkede gösterilecek” dedi.

Yönetmenliğini Mehmet Kurtuluş ve Ayşe Ünal’ın yaptığı, senaryosunu Levent Kazak ve Bülent Üstün’ün uyarladığı, Bülent Üstün’ün çizgi roman karakterinin animasyon filminde 'Kötü Kedi Şerafettin'e Uğur Yücel, Şerafettin’in afet sevgilisi Misket’i ise Demet Evgar seslendirdi.

Animasyon filmin konusu:

Sıradan bir ilkbahar sabahı, kötü kedi Şerafettin ile yancıları martı Rıfkı ve fare Rıza akşamki mangal için hazırlıklarını sürdürmektedir. Gelgelelim, aynı gün içinde Şero'nun başına gelmeyen kalmaz. Önce babası Tonguç tarafından evden kovulur, sonra gözüne kestirdiği manitanın ölümüne sebep olur, yetmezmiş gibi düşmanlarının saldırısına uğrar, hayatı boyunca belki de ilk defa aşık olur ve nihayetinde Tacettin adında bir oğlu olduğunu öğrenir.

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